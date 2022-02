Serie A, Venezia-Genoa 1-1: nessun vincitore nello scontro salvezza del Penzo

VENEZIA-GENOA 1-1

Ekuban risponde al vantaggio dei lagunari firmato da Henry: la formazione di Zanetti stacca momentaneamente il Cagliari

Nessun vincitore nello scontro diretto in chiave salvezza del Penzo: Venezia e Genoa, infatti, non vanno oltre l'1-1 nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Lagunari in vantaggio al 13' con il colpo di testa su sviluppi di corner di Henry, ma al 29' il Grifone raggiunge sul pareggio la formazione di Zanetti con l'iniziativa personale di Ekuban (29'), che servito da Destro salta Caldara e batte Romero sul primo palo. Venezia-Genoa, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Un pareggio che non serve a nessuno: sicuramente non al Genoa, che fallisce l'occasione di avvicinarsi alla zona salvezza, mentre il Venezia può anche accogliere di buon occhio questo 1-1 visto che stacca momentaneamente il Cagliari e sale al quartultimo posto. Il primo vero pericolo al Penzo arriva al decimo minuto: Cambiaso fa partire un destro a giro che finisce di poco a lato, con Romero sulla traiettoria. Tre minuti dopo, però, passano i lagunari: calcio d'angolo di Aramu, spizzata di Ceccaroni e colpo di testa di Henry, che insacca da pochi passi sfuggendo alla marcatura di Badelj.

I padroni di casa legittimano il vantaggio impegnando Sirigu con le conclusioni di Crngoj e Aramu intercettate senza alcun problema dal portiere del Grifone, che trova il pareggio al 29': splendida iniziativa personale di Ekuban, che riceve da destro, punta e salta Caldara prima di battere sul primo palo Romero. Il pari sblocca i liguri e spaventa i lagunari, ma a fine primo tempo è comunque 1-1, anche perché prima del duplice fischio di Orsato Romero salva su Badelj.

La ripresa si apre con due cambi: Ebuehi prende il posto di Crngoj, mentre Ostigard sostituisce Vasquez ed è subito decisivo nel contenere Aramu. La partita non segue i ritmi del primo tempo, ma si infiamma nel finale: nel giro di un minuto, Svoboda salva sul colpo di testa di Yeboah, poi dal successivo contropiede Aramu sbaglia con il diagonale destro. Il pareggio resiste fino alla fine nonostante la rovesciata al 94' di Portanova vicinissima allo specchio della porta: un 1-1 che serve più al Venezia, che in attesa di Cagliari-Napoli abbandona il terzultimo posto e sale a 22 punti, a +1 proprio sui sardi. Resta penultimo a quota 16, invece, il Genoa, che centra il quarto pareggio consecutivo ma fallisce l'occasione di avvicinarsi nettamente alla zona salvezza.

LE PAGELLE

Caldara 5 - Si fa saltare troppo facilmente da Ekuban in occasione dell'1-1, insicuro nel resto della partita.

Nani 5,5 - Poco vivace sulla sinistra e raramente pericoloso, non riesce a far valere qualità ed esperienza.

Henry 7 - Oltre al gol da vero rapace d'area, c'è tanto lavoro a supporto dei compagni a condire un'ottima prestazione personale.

Ostigard 6,5 - Entra nella ripresa ed è bravo nel contenere le sortite offensive dei lagunari. Bravissimo a contenere Aramu e Johnsen nei duelli individuali.

Badelj 5 - Si perde Henry in occasione del vantaggio dei lagunari ed è più volte impreciso al momento di concludere, nonostante tanta grinta.

Ekuban 7 - Trova il pareggio con una splendida iniziativa personale: dribbling secco su Caldara e sinistro a fil di palo.

IL TABELLINO

Venezia (3-4-3): Romero 6,5; Svoboda 6,5, Caldara 5, Ceccaroni 6,5; Crnigoj 6 (1' st Ebuehi 5,5, 30' st Ullmann 6), Ampadu 6, Cuisance 5,5 (30' st Tessmann 6), Haps 6; Aramu 6,5, Henry 7 (39' st Nsame sv), Nani 5,5 (19' st Johnsen 6). A disp.: Maenpaa, Vacca, Modolo, Fiordilino, Mateju, Peretz. All.: Zanetti 6

Genoa (4-3-1-2): Sirigu 5,5; Hefti 6, Maksimovic 5,5, Vasquez 5 (1' st Ostigard 6,5), Cambiaso 6,5; Sturaro 5,5 (16' st Portanova 6,5), Badelj 5, Rovella 6 (16' st Yeboah 6,5); Gudmundsson 5,5 (43' st Melegoni sv); Ekuban 7, Destro 6,5 (29' st Galdames 6). A disp.: Semper, Marchetti, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Frendrup, Kallon. All.: Blessin 6

Arbitro: Orsato

Marcatori: 13' Henry (V), 29' Ekuban (G)

Ammoniti: Vasquez (G), Caldara (V), Sturaro (G), Ampadu (V)

LE STATISTICHE

• Alexander Blessin ha pareggiato tutte le prime quattro gare da allenatore in Serie A: l’unico tecnico che finora ha iniziato la sua esperienza nella competizione con quattro pareggi consecutivi nell’era dei tre punti a vittoria è Sinisa Mihajlovic nel 2008 (5/5).

• Il Genoa ha pareggiato quattro partite consecutive di Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria.

• Il Genoa ha pareggiato 13 match in questo campionato, record nei maggiori cinque campionati europei.

• Il Venezia non ha trovato il successo in ciascuna delle ultime otto partite casalinghe di Serie A (3N, 5P), record per i veneti in un singolo campionato.

• Il Genoa ha pareggiato 13 delle 26 gare di questo campionato, in tutta la scorsa stagione di Serie A il Grifone aveva pareggiato 12 dei 38 match.

• Solo Napoli (cinque), Inter e Milan (quattro entrambe) contano più giocatori del Venezia (tre: Henry, Aramu e Okereke) con almeno cinque reti all'attivo in questa Serie A.

• Solo Mattia Aramu (nove) ha preso parte a più gol di Thomas Henry tra i giocatori del Venezia in questa Serie A (otto, cinque gol e tre assist).

• Mattia Destro è tornato a fornire un assist in Serie A dopo quello del dicembre 2020 contro la Fiorentina.

• Caleb Ekuban ha trovato il suo primo gol in questa Serie A dopo aver tentato 25 conclusioni senza trovare la via della rete.

• Gli ultimi tre gol del Genoa in Serie A portano la firma di Caleb Ekuban (due assist e una rete) e Mattia Destro (due reti e un assist).