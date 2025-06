Serie A, valzer delle panchine quasi finito: le ultime su Fiorentina, Lecce, Parma, Pisa e Cremo

Per quanto riguarda la Fiorentina è solo questione di tempo e tutto dovrebbe essere risolto all'inizio di luglio. Per guidare la squadra è stato scelto Stefano Pioli, ma per concretizzare il ritorno del tecnico a Firenze è necessaria ancora un po' di pazienza. Per risultare residente nella penisola araba e beneficiare delle agevolazioni fiscali che gli consentiranno di non versare le imposte sul maxi ingaggio incassato dall'Al Nassr, l'allenatore dovrà infatti rimanere a Riad almeno 183 giorni nel 2025 e non potrà liberarsi prima del 3 luglio. Per Pioli a Firenze è pronto un contratto di 3 milioni netti all'anno fino al 2028.