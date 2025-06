Napoli, da Lookman a Chiesa: Conte cerca gol sugli esterni

Dopo averlo cercato in estate prima del trasferimento al Liverpool, Federico Chiesa è tornato nei radar del Napoli e potrebbe essere il colpo giusto per Antonio Conte. L’avventura in Inghilterra è stata piuttosto negativa per l’ex Juve, che cerca il riscatto anche per rientrare nel giro della Nazionale del nuovo corso di Rino Gattuso. Il sogno di Conte è però Ademola Lookman, che potrebbe lasciare l’Atalanta dopo tre anni straordinari vissuti a Bergamo. La valutazione fatta dalla Dea è altissima, superiore ai 60 milioni di euro, ma tra la cessione di Kvara a gennaio e l’addio di Osimhen in estate il Napoli può avere il budget anche per un investimento così oneroso. A Manna piace moltissimo Antonio Nusa del Lipsia, giustiziere dell’Italia di Spalletti in quel di Oslo la scorsa settimana, mentre rimane viva anche la pista Dan Ndoye del Bologna. Non solo un esterno, Conte ha bisogno anche di un attaccante alternativo a Lukaku e in questi giorni si sono intensificati i contatti con l’Udinese per Lorenzo Lucca, che prenderebbe il posto di Simeone, sogno di mercato del neopromosso Pisa. Più difficile la pista che porta a Darwin Nunez, con l’attaccante uruguaiano che lascerà il Liverpool, ma potrebbe cedere alle tentazioni arabe piuttosto che rimanere in Europa. Momentaneamente in stand-by la trattativa con il Milan per Yunus Musah, c’è una differenza minima tra le parti sulla valutazione dell’americano e la formula dell’operazione. L’ex Valencia però è una richiesta diretta di Conte e nei prossimi giorni potrebbero riprendere i colloqui tra Manna e Tare per definire l’accordo.