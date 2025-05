Serie A, un sabato da Champions: Lazio-Juventus è uno spareggio per l'Europa

Lo stesso proverà a fare la Lazio di Baroni, che negli ultimi tre turni ha recuperato tre punti alla Juventus, ma che deve sistemare i conti in casa: nelle ultime cinque partite interne ha ottenuto addirittura cinque pareggi, tra cui l'1-1 nel Derby con la Roma e i 2-2 con Napoli e Parma. Insomma, per centrare il quarto posto serve fare di più di fronte al proprio pubblico, pronto a spingere la squadra che, dopo la delusione dell'eliminazione dall'Europa League, ha bisogno di un grande risultato per tornare a sperare. Certo, gli ultimi 180 minuti, tra Inter a San Siro e Lecce in casa nella giornata conclusiva, non fanno di certo pensare a un epilogo soft. Ma per tornare in Champions bisogna inevitabilmente percorrere una strada tortuosa.