Serie A, ufficiali gli orari: si parte il 19 con Fiorentina-Toro alle 18

SERIE A

La Lega Serie A ha reso noto gli orari in cui si giocheranno le partite del prossimo campionato 2020/2021. Il sabato si disputeranno tre anticipi: alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.45. La domenica si giocherà un anticipo alle 12.30, 3 gare alle 15.00, un posticipo alle 18.00 e uno alle 20.45. Il lunedì si giocherà un posticipo alle 20.45. I turni infrasettimanali si disputeranno su 3 giorni: un anticipo il martedì alle 20.45, un posticipo il giovedì alle 20.45, un anticipo il mercoledì alle 18.30 e sei gare alle 20.45. Infine l'ultima giornata si giocherà il 23 maggio con 10 partite alle 20.45, con la possibilità di suddividerle in più blocchi se non sarà necessaria la contemporaneità. Serie A, il calendario 2020/2021 Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A





Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A

Lega Serie A Ultime gallery Vedi tutte

Sarà Fiorentina-Torino ad aprire ufficialmente il campionato di Serie A 2020/2021. La sfida fra viola e granata è stata scelta dalla Lega Serie A come primo anticipo sabato 19 settembre alle ore 18.00. La Juventus campione d'Italia giocherà in posticipo serale le prime tre partite di campionato. Dopo quella contro la Sampdoria del 20/9, i bianconeri scenderanno in campo domenica 27/9 contro la Roma e domenica 4/10 contro il Napoli sempre alle 20.45. Si giocherà invece sabato 17 ottobre alle ore 18.00 il derby di Milano Inter-Milan, valido per la 4/a giornata

LE PRIME QUATTRO GIORNATE

La Lega Serie A ha reso noto gli anticipi e i posticipi delle prime quattro giornate di campionato.

Prima giornata: sabato 19/9 Fiorentina-Torino (ore 18.00), Hellas Verona-Roma (ore 20.45). Domenica 20 Parma-Napoli (ore 12.30), Sassuolo-Cagliari (ore 18.00), Juventus-Sampdoria (ore 20.45). Lunedì 21/9 Milan-Bologna (ore 20.45). Mercoledì 30/9 Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia con orari ancora da definire.

Seconda giornata: sabato 26/9 Torino-Atalanta (ore 15.00), Cagliari-Lazio (ore 18.00), Sampdoria-Benevento (ore 18.00), Inter-Fiorentina (ore 20.45). Domenica 27/9 Spezia-Sassuolo (ore 12.30), Crotone-Milan (ore 18.00), Roma-Juventus (ore 20.45). Lunedì 28/9 Bologna-Parma (ore 20.45).

Terza giornata: venerdì 2/10 Fiorentina-Sampdoria (ore 20.45). Sabato 3/10 Sassuolo-Crotone (ore 15.00), Genoa-Torino (ore 18.00), Udinese-Roma (ore 20.45). Domenica 4/10 Atalanta-Cagliari (ore 12.30), Milan-Spezia (ore 18.00), Juventus-Napoli (ore 20.45).

Quarta giornata: sabato 17/10 Napoli-Atalanta (ore 15.00), Inter-Milan (ore 18.00), Sampdoria-Lazio (ore 18.00). Domenica 18/10 Bologna-Sassuolo (ore 12.30), Udinese-Parma (ore 18.00), Roma-Benevento (ore 20.45). Lunedì 19/10 Hellas Verona-Genoa (ore 20.45).

Vedi anche lazio Lazio, Diaconale: "Obiettivo scudetto, le condizioni ci sono tutte"

Vedi anche Calcio Napoli, De Laurentiis è già furioso: "Campionato falsato, incompetenti alla Uefa"