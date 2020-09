Napoli, De Laurentiis è già furioso: "Campionato falsato, incompetenti alla Uefa"

Il campionato deve ancora ufficialmente iniziare, ma c'è già chi lo ritiene falsato: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli si è scagliato contro le istituzioni calcistiche, sia quelle italiane che quelle europee, riguardo la gestione del calendario e per il ritorno delle nazionali in campo. "La Serie A dovrebbe dire alla Uefa 'Noi ci fermiamo. Non sta bene essere comandati da voi, servono dimissioni'". Poi l'attacco diretto: "Il campionato è falsato perché se un tifoso non può stare a contatto, non si potrebbe fare nemmeno uno sport di contatto".