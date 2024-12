Serie A, Udinese-Torino 2-2: rimonta granata al Bluenergy Stadium

- Il Torino ha chiuso in equilibrio tre delle ultime sei partite di Serie A (1V, 2P), tanti pareggi quanti nelle precedenti 17 (6V, 8P).

- Quello di oggi è il primo pareggio casalingo per l’Udinese in questa Serie A; il precedente risaliva infatti allo scorso maggio, contro l’Empoli in quel caso (1-1).

- L’Udinese è rimasta imbattuta in quattro delle ultime sei partite di Serie A (2V, 2N) dopo aver perso quattro delle sei precedenti (2V).

- Era dal 28 gennaio 2023 che il Torino non pareggiava una partita di Serie A dopo essere stato sotto di due gol, con l’Empoli in quel caso.

- Isaak Touré (classe 2003) è il più giovane tra i difensori che hanno trovato il gol in ognuna delle ultime tre stagioni nei cinque principali campionati europei (tre reti tra Ligue 1 e Serie A).

- Lorenzo Lucca ha segnato una rete per tre presenze di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2021, quando vestiva la maglia del Pisa in Serie B.

- Tra i giocatori che hanno preso parte a più di 15 gol nelle ultime due stagioni di Serie A, solo Kvaratskhelia e De Ketelaere (entrambi 2001) sono più giovani di Lorenzo Lucca (classe 2000): 19 partecipazioni per l’attaccante (15 reti e quattro assist).

- Florian Thauvin ha servito tre assist in 15 presenze in questa Serie A, gli stessi forniti nello scorso campionato in 29 gare disputate. In generale il francese ha eguagliato in questa gara le partecipazioni attive totalizzate nel torneo 23/24 (otto in entrambi - cinque gol e tre passaggi vincenti).

- Ché Adams ha preso parte a sette gol in questa Serie A (cinque reti e due assist), una sola partecipazione in meno rispetto alla sua ultima stagione nei cinque principali campionati europei: otto in Premier League nel 2022/23 con il Southampton (5+3).

- Ché Adams ha sia segnato che servito un assist nello stesso match per la seconda volta in Serie A - la prima il 25 agosto, contro l'Atalanta.

- Samuele Ricci (cinque - classe 2001) è uno dei tre centrocampisti italiani nati dal 2001 in avanti che hanno segnato almeno cinque gol nelle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2021/22), insieme a Tommaso Baldanzi (sette - classe 2003) e Giovanni Fabbian (sei - classe 2003).

- Alexis Sanchez è tornato a disputare una gara di Serie A con la maglia dell'Udinese per la prima volta dal 22 maggio 2011 (contro il Milan), 4970 giorni dopo la precedente.