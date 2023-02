Serie A, Udinese-Spezia 2-2: esordio con pareggio per Semplici

UDINESE-SPEZIA 2-2

La doppietta di Nzola risponde alle reti di Beto e Pereyra: i liguri rischiano l'aggancio del Verona

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce 2-2 il match della ventiquattresima giornata di Serie A tra Udinese e Spezia. Alla Dacia Arena, nella prima di Semplici sulla panchina dei liguri, decide la doppietta di Nzola, che apre le marcature al 6' e firma il definitivo pareggio al 72' dopo le reti di Beto (22') e Success (55') per i friulani, che rimandano ancora la vittoria in casa. Adesso, il Verona può agganciare il quartultimo posto battendo la Fiorentina nel posticipo.

LA PARTITA

Un 2-2 che non accontenta nessuno: l'Udinese non riesce ancora a vincere alla Dacia Arena, lo Spezia rischia di finire in zona retrocessione. Il primo brivido lo regala Pereyra, che non impatta al meglio dopo l'uscita sbagliata di Dragowski, ma al 6' passa lo Spezia: Nzola va via a Becao, salta Silvestri e deposita a porta vuota il gol dell'1-0. I friulani reagiscono a metà primo tempo grazie a Beto, che riceve da Success, supera Dragowski e insacca, ritrovando un gol che mancava da cinque partite. Passano dieci minuti e i padroni di casa sfiorano il 2-1: Dragowski para il tacco di Ehizibue, poi Beto serve di tacco Pereyra che di testa manda a lato.

Nella ripresa, proprio il Tucu completa la rimonta friulana con un rapido destro in area che finisce sotto la traversa battendo Dragowski, ma al 72' arriva il 2-2: a trovarlo è ancora Nzola, che firma la sua personale doppietta completando al meglio una ripartenza ligure con un destro all'angolino basso su assist di Agudelo. Sono poi le parate di Dragowski a tenere il risultato sul definitivo 2-2. Con questo punto, l'Udinese sale a 31 punti confermando il decimo posto e agganciando momentaneamente il Torino in attesa del Derby della Mole. Lo Spezia si porta a 20, ma scivola a -4 dalla Salernitana e, soprattutto, ora rischia l'aggancio del Verona: contro la Fiorentina, l'Hellas potrà portarsi per la prima volta in zona salvezza.

LE PAGELLE

Becao 5 - Subito bruciato da Nzola in occasione dell'1-0, fatica a gestire l'uno contro uno con l'angolano.

Beto 7 - Torna al gol dopo cinque partite, poi si mette al servizio dei compagni come da tempo a questa parte.

Dragowski 6,5 - Parate decisive, soprattutto nel finale, per tornare dalla Dacia Arena con almeno un punto.

Nzola 7,5 - La sua assenza si è sentita, ma la doppietta di Udine è la prova che, con l'angolano, sarà tutto un altro Spezia.

IL TABELLINO

UDINESE-SPEZIA 2-2

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5,5, Becao 5, Masina 6; Ehizibue 6, Pereyra 7 (21' st Samardzic 6), Walace 6 (46' st Nestorovski sv), Lovric 5,5 (38' st Arslan sv), Udogie 6; Success 6,5 (21' st Thauvin 6), Beto 7. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Abakwah, Buta, Pafundi. All.: Sottil 5,5

Spezia (4-2-3-1): Dragowski 6,5; Amian 6, Ampadu 6, Nikolaou 6,5, Reca 6; Bourabia 6 (45' st Kovalenko), Ekdal 5,5; Verde 5,5 (18' st Shomurodov 5,5), Agudelo 6,5 (29' st Maldini 6), Gyasi 6; Nzola 7,5 (45' st Caldara sv). A disp.: Marchetti, Zovko, Ferrer, Wisniewski, Sala, Beck, Esposito, Cipot, Krolli. All.: Semplici 6

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 6' e 27' st Nzola (S), 23' Beto (U), 10' st Pereyra (U)

Ammoniti: Ehizibue (U), Becao (U), Nikolaou (S), Shomurodov (S)

Note: recupero 2'+4'

LE STATISTICHE DI UDINESE-SPEZIA

L'Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 16 partite di Serie A (9N, 6P), mai così pochi successi per i friulani in un range di almeno 16 gare dal periodo gennaio-maggio 2018 (18 in quel caso).

L’Udinese è la squadra contro cui lo Spezia ha giocato più trasferte in Serie A senza mai perdere: due vittorie e un pareggio nella massima serie.

MBala Nzola ha realizzato sei marcature multiple da quando milita in Serie A (2020/21), di cui quattro in trasferta.

MBala Nzola ha preso parte a sette gol nelle sue ultime sei presenze in Serie A, grazie a sei reti e un assist.

Dall'inizio dello scorso campionato, Isaac Success ha fornito sei assist per Beto in Serie A: nel periodo solo Sergej Milinkovic-Savic per Immobile (sette) ha servito di più un singolo compagno.

Roberto Pereyra ha preso parte a nove gol (tre reti, sei assist) finora, in una singola stagione nei big-5 campionati europei ha fatto meglio solo nel 2020/21 (12: cinque gol, sette assist).

Success è l’unico attaccante, tra quelli dei big-5 campionati 2022/23 con almeno cinque assist serviti, che non ha ancora segnato (cinque assist e zero reti finora).

Beto ha interrotto un digiuno da gol di cinque presenze di fila in Serie A, il suo secondo più lungo nella competizione; non segnava dal 15 gennaio scorso contro il Bologna.

Lo Spezia ha disputato la sua 100a partita in Serie A, per un bilancio di 23 vittorie, 26 pareggi e 51 sconfitte.

Il primo gol di Nzola è il nono subito dall'Udinese nel primo quarto d'ora di gioco, più di qualsiasi altra squadra in questo campionato.