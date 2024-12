Serie A, Udinese-Genoa 0-2: prima vittoria per Vieira

LE STATISTICHE

Era dal 5 maggio scorso contro il Milan che il Genoa non realizzava almeno due gol in una trasferta di Serie A.

L’Udinese è la squadra che ha subito più autogol in questo campionato di Serie A (tre).

Andrea Pinamonti non segnava in due presenze esterne di fila in Serie A da aprile-maggio 2022, quando una delle due reti fu proprio sul campo dell’Udinese.

In Serie A solamente contro la Roma (cinque) Andrea Pinamonti ha segnato più gol che contro l’Udinese (quattro).

Con due gol e un assist Andrea Pinamonti ha partecipato a tre reti nelle ultime quattro partite di Serie A, tante quante nelle precedenti 11.

Era dal 12 febbraio 2017 che in una partita di Serie A non si vedeva un cartellino rosso nei primi 4 minuti di gioco: Timo Letschert del Sassuolo contro il Chievo in quel caso.

L’Udinese non subiva un’espulsione nei primi quattro minuti di gioco in Serie A dal 13 aprile 1997: Régis Genaux contro la Juventus.

Milan Badelj (262) ha superato Marcelo Brozovic (261) come croato più presente nella storia della Serie A.

Mattia Bani ha raggiunto oggi le 150 presenze in Serie A.