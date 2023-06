Serie A: tutte le curiosità sulle 20 squadre del campionato appena concluso

NON SOLO NUMERI

Dall'Atalanta al Verona, la stagione riassunta in tre pillole

ATALANTA

-L’Atalanta si è qualificata per una competizione europea per la sesta volta nelle ultime sette stagioni (inclusi preliminari), dopo che ci era riuscita quattro volte in precedenza nella sua storia.

-L’Atalanta è la formazione che ha segnato più gol da fuori area in questo campionato (13) - nelle ultime 15 stagioni di Serie A, i nerazzurri hanno fatto meglio solo nel 2019/20 (20).

-Tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, solo Elye Wahi (19 con il Montpellier) e Jamal Musiala (12 con il Bayern Monaco) hanno segnato più reti di Rasmus Højlund (nove) nei cinque principali campionati europei 2022/23.

BOLOGNA

-Il Bologna ha raccolto 54 punti in questa Serie A, record per il club rossoblù nell’era dei tre punti a vittoria.

-Stefan Posch è il primo difensore a segnare più di cinque gol in una singola stagione di Serie A con la maglia del Bologna da Salvatore Fresi (otto nel 2001/02).-

-Per la prima volta in carriera in Serie A Riccardo Orsolini è andato in doppia cifra di gol (11 reti per lui) – tra i giocatori italiani solo Ciro Immobile (12) e Domenico Berardi (12) hanno segnato di più in questo campionato.

CREMONESE

-La Cremonese è diventata la terza squadra che ha dovuto attendere per più incontri il suo primo successo in una singola stagione di Serie A: infatti, la sua prima vittoria nel torneo in corso è arrivata solo alla 24ª gara, peggio solo hanno fatto il Varese 1971/72 e l’Ancona 2003/04 (primo successo alla 29ª per entrambe).

-La Cremonese è retrocessa dalla Serie A per la sesta volta in otto stagioni nel massimo torneo. In questo campionato i grigiorossi hanno perso 21 partite: soltanto nel 1929/30, hanno subito più sconfitte (22 in quel caso) in Serie A.

-Daniel Ciofani è il miglior marcatore (otto reti) della Cremonese in questo campionato; l’ultimo giocatore dei grigiorossi ad avere realizzato più gol in una singola stagione di Serie A è stato Andrea Tentoni (nove, nel 1995/96).

EMPOLI

-L’Empoli ha terminato una stagione di Serie A con almeno 43 punti per la prima volta dal 2015/16 (46 in quell’occasione).

-Tommaso Baldanzi è uno dei quattro centrocampisti nati dal 2003 ad aver segnato almeno quattro gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, insieme a Jude Bellingham, Rayan Cherki e Eliesse Ben Seghir.

-Francesco Caputo ha realizzato 21 gol con la maglia dell’Empoli in Serie A, diventando il terzo giocatore con più reti con i toscani nel massimo campionato, dietro solo a Massimo Maccarone (28) e Francesco Tavano (25).

FIORENTINA

-La Fiorentina ha subito 43 gol in questo campionato; dall’inizio dello scorso decennio, soltanto nel 2015/16 i toscani ne hanno incassati meno (42) in una stagione di Serie A.

-La Fiorentina ha chiuso la seconda stagione di Serie A consecutiva come squadra che ha subito meno tiri (346 nel 2022/23), dopo che non ci era mai riuscita in precedenza da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).

-Giacomo Bonaventura, cinque reti in questo campionato, ha superato lo score realizzativo rispetto all’intera scorsa stagione di Serie A con la Fiorentina (quattro); l’ultima volta in cui il centrocampista ha segnato di più in un singolo torneo di massima serie risale al 2017/18 (otto reti in 33 match con il Milan).

INTER

-L’Inter è la prima squadra nella storia della Serie A a chiudere una stagione a 20 squadre in terza posizione dopo aver perso 12 partite; prima di questo torneo, il miglior risultato per una formazione con lo stesso numero di ko in un torneo con 38 partite era stato il quarto posto (cinque precedenti, il più recente la Lazio nel 2011/12).

-L’Inter (3) è la squadra che ha registrato meno pareggi in questa stagione di Serie A; in precedenza, solo tre formazioni avevano concluso un campionato italiano a 20 squadre nelle prime quattro posizioni collezionando in tutto il torneo meno di quattro pareggi: il Milan 1949/50, la Juventus 2013/14 e la Roma 2016/17.

-Lautaro Martínez è uno dei quattro giocatori capaci di segnare più di 20 gol in ciascuna delle ultime due stagioni nei cinque grandi campionati europei, insieme a Erling Haaland, Robert Lewandowski e Kylian Mbappé.

JUVENTUS

-La Juventus ha perso 10 partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/11 (10 anche in quel caso).

-La Juventus ha tenuto la porta inviolata in 20 incontri in questo campionato, meno solo della Lazio (21): l’ultima volta che i bianconeri avevano collezionato almeno altrettanti clean sheet in una stagione di Serie A risaliva al 2017/18 (22 in quel caso, sempre con Allegri in panchina).

-Adrien Rabiot ha realizzato otto gol in questo campionato, l’ultimo centrocampista della Juventus ad aver segnato più reti in una stagione di Serie A è stato Sami Khedira nel 2017/18 (nove).

LAZIO

-La Lazio ha guadagnato 74 punti in questo campionato, solo nel 2019/20 (78) ha fatto meglio in una stagione nella sua storia in Serie A.

-La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 21 match di questo campionato; solo due squadre hanno registrato più clean sheet in una singola stagione nella storia della Serie A: la Juventus (3 volte – 2013/14, 2015/16 e 2017/18) e il Milan (1993/94) - tutte a quota 22.

-Sergej Milinkovic-Savic (17) e Mattia Zaccagni (16) sono gli unici due centrocampisti che hanno preso parte ad almeno 15 gol in questa Serie A (9 reti e 8 assist il serbo, 10 gol e 6 passaggi vincenti l’italiano).

LECCE

-Con 36 punti in questo campionato il Lecce si è salvato; nelle sette precedenti occasioni in cui i salentini hanno evitato la retrocessione dalla Serie A, avevano sempre guadagnato almeno 37 punti (considerandone sempre tre a vittoria).

-Federico Baschirotto è il calciatore di movimento che ha giocato più minuti in questo campionato (3330); il classe ’96 è anche il giocatore che ha effettuato più respinte difensive nella Serie A 2022/23 (186).

-Lorenzo Colombo ha segnato cinque reti in questo campionato, raggiungendo questo traguardo a 21 anni e 81 giorni; solo tre giocatori del Lecce hanno segnato il quinto gol stagionale in Serie A da più giovani: Bojinov (18 anni, 255 giorni), Muriel (20 anni, 323 giorni) e Vucinic (21 anni, 37 giorni).

MILAN

-Il Milan ha perso solamente due gare in casa in questa Serie A (1-2 v Napoli il 18 settembre 2022 e 2-5 v Sassuolo il 29 gennaio scorso); l’ultima stagione di massima serie in cui i rossoneri hanno concluso il torneo con così poche sconfitte davanti ai propri tifosi risale al 2011/12 con Massimiliano Allegri in panchina.

-Olivier Giroud ha segnato 13 gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei per la prima volta dal 2015/16 (16 in quel caso con l’Arsenal).

-Rafael Leão ha stabilito il suo record di partecipazioni attive in un singolo campionato di Serie A: 23 (15 reti, 8 assist). In questa stagione di Serie A Leão è il giocatore del Milan che ha disputato più match (35), segnato più gol (15), fornito più assist (8), effettuato più tiri totali (92) e completato più dribbling (79).

MONZA

-Considerando i cinque maggiori campionati europei, nessuna squadra neopromossa ha raccolto più punti del Monza nella stagione 2022/23: 52 per i brianzoli, come il Fulham.

-Il Monza ha guadagnato 52 punti in questo campionato; tra le squadre che hanno esordito in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo il Chievo nel 2001/02 (54) ha fatto meglio nella prima stagione assoluta nel torneo.

-Carlos Augusto è il difensore che ha preso parte a più gol in questa Serie A: 11 (sei reti e cinque assist).

NAPOLI

-Il Napoli ha ottenuto 90 punti in questo campionato: è il suo secondo miglior rendimento in una singola stagione di Serie A, dopo i 91 conquistati nel 2017/18, con Maurizio Sarri in panchina.

-Il Napoli ha chiuso il torneo con 16 punti di vantaggio sulla seconda posizione (90 v 74 della Lazio), eguagliando il quarto maggior distacco tra prima e seconda al termine di una stagione in tutta la storia della Serie A, dopo i 22 del 2006/07 tra Inter e Roma, i 17 nel 2013/14 e nel 2014/15 tra Juventus e Roma e i 16 nel 1947/48 tra Torino e le tre arrivate seconde in quel torneo.

-Victor Osimhen (26 reti nel 2022/23) è il quarto giocatore in tutta la storia del Napoli capace di segnare almeno 25 gol in una stagione di Serie A, dopo Edinson Cavani (26 nel 2010/11 e 29 nel 2012/13), Gonzalo Higuaín (36 nel 2015/16) e Dries Mertens (28 nel 2016/17).

ROMA

-La Roma è l’unica squadra dei cinque grandi campionati europei 2022/23 che ha subito più tiri da fuori area (207) che dall’interno dell’area di rigore (190); in aggiunta, i giallorossi sono la formazione ad aver concesso meno tocchi nella propria area agli avversari (538).

.La Roma ha chiuso questo campionato con 50 gol segnati, mai così pochi in una stagione di Serie A a 20 squadre dal 1950/51 (48, torneo chiuso in 19ª posizione).

-Bryan Cristante è il giocatore che ha effettuato più contrasti in questa Serie A: 113, almeno 21 in più di qualsiasi altro.

SALERNITANA

-La Salernitana è una delle tre squadre ad aver pareggiato più partite in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (15, al pari di Reims e Nantes).

-La Salernitana ha segnato 48 gol in questo campionato, record per la formazione campana in una singola stagione di Serie A.

-Boulaye Dia è il giocatore che ha segnato più reti in una singola stagione di Serie A con la maglia della Salernitana: 16, record assoluto per un giocatore con questa squadra nella competizione.

SAMPDORIA

-La Sampdoria ha terminato il campionato stabilendo il suo record negativo di punti in una stagione di Serie A (19); inoltre, i blucerchiati sono stati sconfitti in 25 match nel torneo 2022/23, mai così tante volte in precedenza in una singola annata nel massimo campionato

-La Sampdoria (11) è una delle due squadre dei cinque grandi campionati europei che ha mancato l’appuntamento con il gol in più di 10 partite casalinghe nella stagione 2022/23, insieme all’Ajaccio (13).

-Fabio Quagliarella ha segnato per la 18ª stagione diversa in Serie A solo Francesco Totti (23), Silvio Piola (20) e Gianni Rivera (20) hanno fatto meglio, inoltre è diventato il quinto quarantenne a segno nella storia della competizione, dopo Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Costacurta, Silvio Piola e Pietro Vierchowod.

SASSUOLO

-Il Sassuolo è la squadra che ha realizzato più gol su rigore in questa Serie A (nove su 10 tiri dal dischetto).

-Domenico Berardi ha chiuso questo campionato con 12 gol e sette assist; è l’unico giocatore che ha sia segnato almeno sette gol che fornito almeno sette passaggi vincenti in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A.

-Davide Frattesi ha segnato sette reti in questo campionato, nessun centrocampista del Sassuolo ha realizzato più gol in una singola stagione di Serie A (sette marcature anche Hamed Traorè nel 2021/22).

SPEZIA

-Lo Spezia ha ottenuto sei successi in questo campionato, dopo che aveva chiuso le sue due precedenti stagioni di Serie A con almeno nove vittorie (nove nel 2020/21, 10 nel 2021/22).

-Lo Spezia è la squadra che ha segnato meno gol in questa Serie A rispetto a quanti ne avrebbe dovuti realizzare in base alla qualità delle conclusioni, calcolata attraverso il modello degli Expected Goals: 31 reti a fronte di 42.2 xG, una differenza negativa di 11.2.

-Mbala Nzola è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra grazie alle reti realizzate in questo campionato: 16, con 13 gol segnati.

TORINO

-Il Torino ha conquistato 31 punti in 19 gare esterne in questo campionato (9V, 4N, 6P), record dei granata in trasferta nell’era dei tre punti a vittoria in un singolo campionato di Serie A.

-Il Torino (42 gol nel 2022/23) ha terminato una stagione di Serie A con meno di 45 gol segnati per la prima volta dal 2008/09 (37 in quell’occasione).

-Antonio Sanabria (12 reti e quattro assist nella Serie A 2022/23) è diventato il terzo giocatore straniero capace di prendere parte a più di 15 reti in una stagione di Serie A con il Torino da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05), dopo Iago Falque (20 nel 2016/17 e nel 2017/18) e Adem Ljajic (18 nel 2016/17 e 16 nel 2017/18).

UDINESE

-L’Udinese ha guadagnato 19 punti da situazione di svantaggio in questa stagione di Serie A, solo il Bologna (20) ha fatto meglio.

-Roberto Pereyra è uno dei soli quattro giocatori dell’Udinese ad aver fornito almeno sette passaggi vincenti in due o più distinti tornei di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05) – dopo Mauricio Isla, Rodrigo de Paul e Antonio Di Natale.

-Lazar Samardzic è il più giovane giocatore di questa Serie A ad aver segnato almeno quattro gol e ad aver fornito quattro assist (cinque reti e quattro passaggi vincenti per lui).

VERONA

-Questa è solo la seconda stagione in tutta la storia della Serie A in cui il Verona perde più di 20 incontri (21 nel 2022/23), dopo il 2017/18 (27).

-Il Verona ha raccolto 26 dei 31 punti nella Serie A 2022/23 da gennaio in avanti, l’84%: record in percentuale in questo campionato.

-Lorenzo Montipò è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate nella Serie A 2022/23 (126).