Serie A: sei gli squalificati, multa di 10 mila euro al Milan per inizio ritardato del derby

Ammenda di 10 mila euro al Milan "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti e l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; recidiva reiterata". Ammenda di 8 mila euro all'Atalanta "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria e tre bottigliette semipiene sul terreno di giuoco e diversi bicchieri di plastica semipieni nel recinto di giuoco". Ammenda di 7 mila euro alla Roma "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Ammenda di 5 mila euro al Venezia "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e due fumogeni. Ammenda di 3 mila euro all'Udinese "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni, 2 mila euro al Cagliari "per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un accendino ed un bicchiere di plastica, 1.500 euro al Bologna "per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco" e 1.500 euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco".