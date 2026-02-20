Serie A, Sassuolo-Verona 3-0: Berardi-show, il Sassuolo ne fa tre e inguaia il Verona

LE STATISTICHE

- Il Sassuolo ha vinto un match casalingo di Serie A con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal 2 ottobre 2022: 5-0 contro la Salernitana al MAPEI in quel caso.

- Grazie alla doppietta contro l'Hellas Verona, Domenico Berardi ha raggiunto Roberto Bettega e Lautaro Martínez a quota 129 reti in 45a posizione tra i migliori marcatori della storia della Serie A, lasciando alle sue spalle Gianni Rivera (a quota 128) e Andriy Shevchenko (127).

- Armand Laurienté (due contro l'Hellas Verona) ha servito più di un assist in una singola partita di Serie A per la seconda volta in carriera, la prima dal 6 marzo 2023 (una rete e due assist al MAPEI nel 3-2 contro la Cremonese).

- Andrea Pinamonti è andato a segno per due presenze consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2025: reti contro Torino e Venezia con la maglia del Genoa in quel caso.

- L’Hellas Verona è la prima squadra contro cui il Sassuolo vince più di 10 partite in Serie A: 11 successi per i neroverdi su 20 gare disputate nella competizione (2N, 7P).

- Il Sassuolo ha vinto tre gare casalinghe consecutive contro l’Hellas Verona in Serie A per la prima volta nella sua storia.

- Dopo l’1-0 dell’andata, il Sassuolo ha vinto entrambe le gare stagionali contro l’Hellas Verona in Serie A per la seconda volta nella competizione dopo il 2020/21.

- Dopo non esserci riuscito nei sei precedenti incontri (5N, 1P), il Sassuolo ha vinto un match di Serie A contro la squadra posizionata all’ultimo posto in classifica all’inizio del turno di campionato per la prima volta dal 26 settembre 2021 (contro la Salernitana in quel caso).

- L’Hellas Verona (3N, 7P) non ha vinto nessuno dei primi 10 match di Serie A di un anno solare per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 1979.

- L'Hellas Verona ha perso tre trasferte consecutive nel girone di ritorno di un singolo torneo di Serie A per la prima volta da maggio 2021, con Ivan Juric in panchina.

- Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A senza subire reti, lo stesso numero di successi con annesso clean sheet rispetto alle precedenti 15 gare interne.

- Dopo una serie di 14 rigori a segno consecutivi, Domenico Berardi torna a sbagliare un tiro dagli 11 metri in Serie A per la prima volta dal 30 agosto 2022, contro il Milan in Serie A (respinta di Mike Maignan in quel caso).

- Dal suo esordio in Serie A (2020/21), nessun portiere ha parato più rigori di Lorenzo Montipò nel massimo campionato: sette dei 21 fronteggiati, al pari di Lukasz Skorupski (7/35) e Vanja Milinkovic-Savic (7/34).

- M'Bala Nzola ha tagliato il traguardo delle 150 presenze nei cinque maggiori campionati europei: 129 gare in Serie A (tra Spezia, Fiorentina, Pisa e Sassuolo) e 21 in Ligue 1 (con il Lens).

- Filippo Romagna ha tagliato il traguardo delle 50 presenze in tutte le competizioni con il Sassuolo: 24 gare in Serie A, 23 in Serie B e tre in Coppa Italia.

- Domagoj Bradaric ha tagliato il traguardo delle 50 presenze in tutte le competizioni con l'Hellas Verona: 49 di queste sono arrivate in Serie A, una in Coppa Italia.