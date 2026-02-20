Serie A, Sassuolo-Verona 3-0: Berardi-show, il Sassuolo ne fa tre e inguaia il Verona

© Getty Images
La 26a giornata della Serie A si apre con un risultato che, probabilmente, distrugge le residue chances di salvezza dell'Hellas Verona. Gli scaligeri disputano infatti una buona prima mezz'ora, ma vengono in seguito travolti per 3-0 dal Sassuolo. Dopo aver rischiato grosso in avvio, salvando sulla linea con Idzes e tremando nella fase difensiva, i neroverdi la sbloccano al 40'. Merito di Laurienté, che mette un pallone delizioso per Pinamonti e propizia l'1-0. Passano quattro minuti ed è raddoppio per il Sassuolo, sugli sviluppi di un rigore: Niasse travolge Berardi, che si fa parare il penalty e segna sulla ribattuta. Nella ripresa il Verona abbozza una reazione con Bowie e Al-Musrati, per poi soccombere definitivamente al 62': tris e doppietta di Berardi in ripartenza. Vince dunque 3-0 il Sassuolo, che sale a quota 35 punti ed è ottavo. Verona ultimissimo, invece, con 15 punti.
IL TABELLINO
SASSUOLO (4-3-3) - Muric 6; Coulibaly 5.5 (36' Romagna 6.5), Walukiewicz 6 (44' st Pedro Felipe sv), Idzes 6.5, Garcia 6.5; Koné 6.5 (28' st Iannoni 6), Lipani 6, Thorstvedt 5.5; Berardi 7, Pinamonti 6.5 (28' st Nzola 6), Laurienté 6.5 (28' st Fadera 6). A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Moro, Vranckx, Bakola. All. Grosso.
HELLAS VERONA (3-5-2) - Montipò 5.5; Bella-Kotchap 6, Nelsson 5, Edmundsson 5.5; Bradaric 5.5 (28' st Oyegoke 6), Niasse 5, Al-Musrati 4.5, Harroui 5.5 (37' st Vermesan sv), Frese 5.5; Bowie 5.5 (37' st Suslov sv), Sarr 5 (28' st Mosquera 6). A disposizione: Perilli, Toniolo, Slotsager, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Monticelli. All. Sammarco.
Arbitro: Marinelli.
Marcatori: 40' Pinamonti (S), 44' e 17' st Berardi (S).
Ammoniti: Coulibaly (S), Edmundsson (V), Al-Musrati (V), Walukiewicz (S).
Note: Montipò (V) para un rigore a Berardi (S) al 44', poi il neroverde segna sulla respinta. Espulso Al-Musrati (V) al 40' st.
LE STATISTICHE
- Il Sassuolo ha vinto un match casalingo di Serie A con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal 2 ottobre 2022: 5-0 contro la Salernitana al MAPEI in quel caso.
- Grazie alla doppietta contro l'Hellas Verona, Domenico Berardi ha raggiunto Roberto Bettega e Lautaro Martínez a quota 129 reti in 45a posizione tra i migliori marcatori della storia della Serie A, lasciando alle sue spalle Gianni Rivera (a quota 128) e Andriy Shevchenko (127).
- Armand Laurienté (due contro l'Hellas Verona) ha servito più di un assist in una singola partita di Serie A per la seconda volta in carriera, la prima dal 6 marzo 2023 (una rete e due assist al MAPEI nel 3-2 contro la Cremonese).
- Andrea Pinamonti è andato a segno per due presenze consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2025: reti contro Torino e Venezia con la maglia del Genoa in quel caso.
- L’Hellas Verona è la prima squadra contro cui il Sassuolo vince più di 10 partite in Serie A: 11 successi per i neroverdi su 20 gare disputate nella competizione (2N, 7P).
- Il Sassuolo ha vinto tre gare casalinghe consecutive contro l’Hellas Verona in Serie A per la prima volta nella sua storia.
- Dopo l’1-0 dell’andata, il Sassuolo ha vinto entrambe le gare stagionali contro l’Hellas Verona in Serie A per la seconda volta nella competizione dopo il 2020/21.
- Dopo non esserci riuscito nei sei precedenti incontri (5N, 1P), il Sassuolo ha vinto un match di Serie A contro la squadra posizionata all’ultimo posto in classifica all’inizio del turno di campionato per la prima volta dal 26 settembre 2021 (contro la Salernitana in quel caso).
- L’Hellas Verona (3N, 7P) non ha vinto nessuno dei primi 10 match di Serie A di un anno solare per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 1979.
- L'Hellas Verona ha perso tre trasferte consecutive nel girone di ritorno di un singolo torneo di Serie A per la prima volta da maggio 2021, con Ivan Juric in panchina.
- Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A senza subire reti, lo stesso numero di successi con annesso clean sheet rispetto alle precedenti 15 gare interne.
- Dopo una serie di 14 rigori a segno consecutivi, Domenico Berardi torna a sbagliare un tiro dagli 11 metri in Serie A per la prima volta dal 30 agosto 2022, contro il Milan in Serie A (respinta di Mike Maignan in quel caso).
- Dal suo esordio in Serie A (2020/21), nessun portiere ha parato più rigori di Lorenzo Montipò nel massimo campionato: sette dei 21 fronteggiati, al pari di Lukasz Skorupski (7/35) e Vanja Milinkovic-Savic (7/34).
- M'Bala Nzola ha tagliato il traguardo delle 150 presenze nei cinque maggiori campionati europei: 129 gare in Serie A (tra Spezia, Fiorentina, Pisa e Sassuolo) e 21 in Ligue 1 (con il Lens).
- Filippo Romagna ha tagliato il traguardo delle 50 presenze in tutte le competizioni con il Sassuolo: 24 gare in Serie A, 23 in Serie B e tre in Coppa Italia.
- Domagoj Bradaric ha tagliato il traguardo delle 50 presenze in tutte le competizioni con l'Hellas Verona: 49 di queste sono arrivate in Serie A, una in Coppa Italia.