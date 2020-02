Serie A, Sassuolo-Roma 4-2: i giallorossi crollano, zona Champions a rischio

SASSUOLO-ROMA 4-2

di

DANIELE PEZZINI

Il Sassuolo batte 4-2 la Roma e scaccia lontano la zona retrocessione, mentre i giallorossi rischiano di scivolare fuori dalla zona Champions. Partita folle quella del Mapei Stadium: a fine primo tempo è 3-0 per i neroverdi, grazie alla doppietta di Caputo e al gol di Djuricic. Nella ripresa la Roma accorcia fino al 3-2 con Dzeko e il rigore di Veretout, nonostante il rosso a Pellegrini, prima che Boga la chiuda definitivamente. La Roma crolla col Sassuolo, poker neroverde lapresse

LA PARTITA

Una partita pazza e spettacolare quella di Reggio Emilia. Una serata da cuori forti, che alla fine premia il primo tempo superlativo dei padroni di casa, di fatto decisivo per la conquista dei tre punti. Alla Roma non basta la risposta d'orgoglio della ripresa: troppo negativa la prestazione nei primi 45', in cui la squadra è apparsa svagata, molle e distratta, lontanissima parente di quella vista nel derby. Ora l'Atalanta ha l'occasione di scavalcare la compagine di Fonseca al quarto posto, a due giornate dallo scontro diretto di Bergamo, che dirà molto sulle ambizioni di una squadra ultimamente troppo discontinua e vittima di inspiegabili blackout.

Entrambe le squadre partono per provare a sfruttare la corsa e la fantasia dei loro esterni, ma la partita si sblocca subito grazie a un'imbucata centrale: filtrante di Djuricic per Caputo, che sterza mandando a vuoto Mancini e batte Pau Lopez da due passi. Il gol galvanizza gli uomini di De Zerbi, che prima fanno traballare la difesa giallorossa e poi la puniscono con un contropiede micidiale: imbeccata perfetta di Berdardi per Toljan, tocco all'indietro ancora per Caputo, che trova la doppietta personale e sale a quota 10 in campionato. Al quarto d'ora è già 2-0 per i padroni di casa, ma non è finita. Su un disimpegno rivedibile di Mancini il Sassuolo recupera palla, il centrale si addormenta e tiene in gioco Djuricic, che servito con una magia da Berardi non deve far altro che insaccare solo davanti a Pau Lopez. A fine primo tempo è 3-0 per un Sassuolo straripante, contro una Roma stordita e completamente in bambola.

Nella ripresa la Roma alza il baricentro, prova a schiacciare il Sassuolo nella propria area e dopo 10 minuti accorcia le distanze: cross perfetto di Pellegrini per Dzeko, che fa valere il fisico e insacca di testa il suo centesimo gol in maglia giallorossa. La squadra di Fonseca non lascia più respiro a quella di De Zerbi e al 60' ci vuole un doppio miracolo (prima di Consigli poi di Locatelli sulla linea) per evitare il 3-2. La partita impazzisce a metà ripresa: prima Caputo si divora il 4-1 in contropiede, poi viene espulso Pellegrini per somma di ammonizioni, infine arriva il rigore per la Roma per tocco di mano in area di Boga, che Veretout trasforma per il 3-2. I giallorossi, nonostante l'inferiorità numerica, sembrano averla riaperta, ma un minuto dopo Boga trafigge Lopez per la quarta volta con un destro strepitoso all'incrocio. È l'ultimo atto di una serata da brividi.

LE PAGELLE

Djuricic 7,5 - Un assist, un gol e tantissima qualità quando si abbassa per impostare. Un giocatore che sta diventando essenziale negli equilibri tattici della sua squadra.

Berardi 7,5 - È il cuore della manovra neroverde, tutte le azioni offensive passano dai suoi piedi e si inventa un assist no-look di esterno sinistro per il 3-0 che vale da solo il prezzo del biglietto.

Caputo 7,5 - Non ha la presenza fisica di altri bomber della Serie A, ma è perfetto nei movimenti e letale in area di rigore. Raggiunta la doppia cifra dopo 22 giornate, i 16 gol di Empoli del 2018/19 sono un record a portata di mano.

Mancini 4 - Si fa uccellare da Caputo sull'1-0, si perde la marcatura sul 2-0, sbaglia il rinvio e non recupera la linea in occasione del 3-0, viene saltato secco da Boga sul 4-2. Poco da aggiungere, una serata da incubo.

Dzeko 5,5 - La sua prima partita da capitano designato della Roma, sicuramente, se la sognava diversamente. Nel primo tempo non viene mai servito dai compagni, ma fatica anche a tenere palla e a far salire la squadra come lui sa fare. Ha il merito di riaprire la partita a inizo ripresa, ma il suo contributo poi finisce lì.

Carles Perez 5,5 - Il debutto con la Roma arriva in una delle partite peggiori della stagione giallorossa. In circa mezzora in campo incide poco e nulla, ma per un giudizio più veritiero bisognerà aspettare serate di altro tipo.

IL TABELLINO

Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 7, Romagna 6,5, Ferrari 6,5, Kyriakopoulos 7; Locatelli 7, Obiang 7; Berardi 7,5 (88' Magnani sv), Djuricic 7,5, Boga 7 (82' Magnanelli sv); Caputo 7,5 (75' Defrel 6).

Allenatore: De Zerbi 7

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 5,5; Santon 5 (46' B. Peres 6), Smalling 5,5, Mancini 4, Spinazzola 6; Veretout 6 (81' Villar sv), Cristante 5; Under 5 (66' C. Perez 5,5), Pellegrini 5,5, Kluivert 5,5; Dzeko 5,5.

Allenatore4-: Fonseca 5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 7' e 16' Caputo (S), 26' Djuricic (S), 55' Dzeko (R), 73' rig. Veretout (R), 74' Boga (S)

Ammoniti: 24' Cristante (R), 29' Santon (R), 34' Obiang (S), 44' e 69' Pellegrini (R), 62' Kluivert (R), 65' Spinazzola (R), 84' Mancini (R)

Espulsi: 69' Pellegrini (R)

LE STATISTICHE

- Edin Dzeko è il 7° giocatore ad aver segnato almeno 100 gol nella storia della Roma in tutte le competizioni.

- La Roma ha subito tre gol nella prima mezz'ora di gioco in un match di Serie A per la prima volta da settembre 2012 contro la Juventus.

- La Roma non subiva quattro gol in trasferta in un match di Serie A da maggio 2014 (1-4 contro il Catania).

- Per la prima volta in Serie A il Sassuolo ha vinto contro la Roma – nelle 13 sfide precedenti: cinque pareggi e otto successi giallorossi.

- La Roma ha incassato quattro gol in questo match, i giallorossi avevano subito solo sette reti nelle prime 10 gare fuori casa della Serie A in corso.

- 20 dei 27 gol di Francesco Caputo in Serie A sono stati messi a segno in gare casalinghe (74%).

- Francesco Caputo ha messo a segno 3 marcature multiple in casa in questo campionato, solo Ciro Immobile ha fatto meglio (4).

- Tutte le 27 reti di Francesco Caputo in Serie A sono state messe a segno all'interno dell'area di rigore, tra i giocatori attualmente nel massimo campionato solo Gervinho (32 su 32) ne vanta di più tutte da dentro l'area.

- Francesco Caputo ha realizzato 10 gol in questo campionato, solo un giocatore del Sassuolo ha segnato più reti dopo 22 giornate in una singola stagione di Serie A: Domenico Berardi (12) nel 2013/14.

- Nessun giocatore ha realizzato più gol di testa di Edin Dzeko in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (cinque, al pari di Robert Lewandowski e Chris Wood).

- A partire da marzo 2015 (suo esordio in Serie A), solo Gabriel Paletta (sette) e Afriyie Acquah (cinque) hanno subito più espulsioni di Lorenzo Pellegrini (quattro) nel massimo campionato.

- Jordan Veretout ha trasformato in gol nove degli 11 rigori calciati in Serie A (inclusi i due tirati con la maglia della Roma).