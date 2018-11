Serie A, Sassuolo-Lazio 1-1: primo pareggio per Inzaghi

11/11/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Avanzano con calma Lazio e Sassuolo, protagoniste di un pareggio che - oltre a essere il risultato più giusto per quanto visto al Mapei Stadium - può accontentare entrambe alla luce di una classifica che le vede in piena corsa per la zona Champions ed Europa League. La squadra di Simone Inzaghi, che sin qui aveva sempre vinto o perso, centra il primo pareggio stagionale che in un certo senso certifica l'equilibrio ormai raggiunto da un gruppo che, da qualche settimana, sta tornando ad esprimersi ai livelli della passata stagione.



Inzaghi rilancia Luis Alberto alle spalle di Immobile e ritrova Leiva in mezzo al campo dopo l'infortunio, ma è Parolo a indossare di nuovo i panni del bomber per spaccare la partita con uno dei suoi classici inserimenti che gli sono valsi 42 reti in Serie A. Il centrocampista - al terzo centro in una settimana tra campionato ed Europa - trova il vantaggio dopo 8 minuti sugli sviluppi di un'azione avviata da Immobile, che pesca sul secondo palo Luis Alberto: lo spagnolo calcia e trova la respinta di Consiglia, su cui si avventa il vicecapitano biancoceleste per lo 0-1.



De Zerbi sceglie di schierarsi a specchio e in effetti la Lazio fa fatica a distendersi sulle fasce, mentre in mezzo al campo gli spazi sono parecchio intasati. Una strategia che funziona anche grazie al colpo di testa di Ferrari, bravo a trovare il pareggio immediato al 15': Lirola crossa da destra e l'ex centrale della Samp è abile a trovare il tempo giusto tra Luiz Felipe e Lulic. La risposta degli ospiti è tutta nel palo colpito da Immobile al 29', dopodiché il match cala d'intensità e nella ripresa le occasioni, così come le emozioni, arrivano col contagocce. Poco male per due squadre in salute, che arrivano alla sosta con un buon punto assai utile.