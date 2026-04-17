Serie A, Sassuolo-Como 2-1: a Fabregas non basta Nico Paz, Grosso fa un favore a Juve e Milan

LA PARTITA



Capace di conquistare un solo punto nelle ultime due partite contro Udinese e Inter, il Como fa tappa al Mapei Stadium, per il match contro un Sassuolo che arriva invece dal ko contro il Genoa e senza lo squalificato Berardi. Proprio gli emiliani partono fortissimo e dopo appena venti secondi dal calcio d’inizio sfiorano il gol con Thorstvedt: decisiva è la deviazione di Ramon, a Butez spiazzato. I neroverdi giocano un primo tempo nettamente migliore rispetto ai comaschi e al 42’ colpiscono: Laurienté avvia l’azione con un guizzo nella propria area di rigore, Nzola offre l’assist e Volpato insacca con un pallonetto meraviglioso. Passano due minuti e il Sassuolo trova pure il raddoppio: Laurienté lancia in profondità Nzola con un perfetto esterno destro e l’ex Pisa timbra il 2-0. Il Como accusa il doppio colpo, ma riesce a dimezzare lo svantaggio a pochi secondi dall’intervallo: un lampo improvviso di Nico Paz al terzo minuto di recupero tiene infatti a galla i lariani. Sempre l’argentino va poi a millimetri dal dipingere un visionario capolavoro al 68’, intrecciando un doppio sombrero: provvidenziale è Turati, lesto nel deviare il pallone sulla linea di porta. Il Sassuolo riesce allora a difendere il 2-1, risultato che lo porta a 45 punti in classifica. Fermo a 58 resta invece il Como, al secondo ko di fila: Juventus e Roma possono approfittarne.