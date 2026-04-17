Serie A, Sassuolo-Como 2-1: a Fabregas non basta Nico Paz, Grosso fa un favore a Juve e Milan
La squadra di Fabregas crolla sotto i colpi degli emiliani di Grosso: Juventus e Roma possono approfittarne
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L’anticipo della 33ª giornata di Serie A vede il bel successo del Sassuolo contro il Como. Gli emiliani si impongono 2-1 al Mapei Stadium e archiviano così il recente ko rimediato contro il Genoa, mentre si allunga il periodo di crisi di Fabregas: un solo punto nelle ultime tre partite. A far felice Grosso ci pensano Volpato e Nzola. Mastica amaro invece Fabregas, nonostante Nico Paz: i lombardi offrono infatti il fianco a Juventus e Roma nella corsa alla zona Champions League.
LA PARTITA
Capace di conquistare un solo punto nelle ultime due partite contro Udinese e Inter, il Como fa tappa al Mapei Stadium, per il match contro un Sassuolo che arriva invece dal ko contro il Genoa e senza lo squalificato Berardi. Proprio gli emiliani partono fortissimo e dopo appena venti secondi dal calcio d’inizio sfiorano il gol con Thorstvedt: decisiva è la deviazione di Ramon, a Butez spiazzato. I neroverdi giocano un primo tempo nettamente migliore rispetto ai comaschi e al 42’ colpiscono: Laurienté avvia l’azione con un guizzo nella propria area di rigore, Nzola offre l’assist e Volpato insacca con un pallonetto meraviglioso. Passano due minuti e il Sassuolo trova pure il raddoppio: Laurienté lancia in profondità Nzola con un perfetto esterno destro e l’ex Pisa timbra il 2-0. Il Como accusa il doppio colpo, ma riesce a dimezzare lo svantaggio a pochi secondi dall’intervallo: un lampo improvviso di Nico Paz al terzo minuto di recupero tiene infatti a galla i lariani. Sempre l’argentino va poi a millimetri dal dipingere un visionario capolavoro al 68’, intrecciando un doppio sombrero: provvidenziale è Turati, lesto nel deviare il pallone sulla linea di porta. Il Sassuolo riesce allora a difendere il 2-1, risultato che lo porta a 45 punti in classifica. Fermo a 58 resta invece il Como, al secondo ko di fila: Juventus e Roma possono approfittarne.
IL TABELLINO
SASSUOLO-COMO 2-1
Sassuolo (4-3-3): Turati 6,5; Walukiewicz 6, Idzes 6,5, Muharemovic 6,5, Coulibaly 6; Kone 6, Matic 6 (76’ Lipani 6), Thorstvedt 6,5; Volpato 7 (64’ Fadera 6), Nzola 7,5 (76’ Pinamonti 6), Laurienté 7. A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Pedro. Allenatore: Grosso
Como (4-2-3-1): Butez 5,5; Smolcic 6 (46’ Vojvoda 5,5), Ramon 5,5, Kempf 5, Alberto Moreno 4,5; Caqueret 5,5 (46’ Perrone 5,5), Da Cunha 6 (72’ Kuhn 6); Diao 5,5 (60’ Rodriguez 6), Nico Paz 7, Baturina 5,5 (46’ Douvikas 5,5); Morata 5. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Diego Carlos, Van Der Brempt. Allenatore: Fabregas
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 42’ Volpato (S), 44’ Nzola (S), 45’+3’ Nico Paz (C)
Ammoniti: Ramon (C), Morata (C), Kone (S), Moreno (C), Thorstvedt (S)
LE STATISTICHE
- Nico Paz è l’unico centrocampista dei Big-5 campionati europei in corso ad avere segnato più di cinque reti sia casalinghe che in trasferta in questa stagione (6+6 in Serie A).
- Il Sassuolo ha vinto almeno 13 delle prime 33 gare stagionali (13 in quello attuale) solo per la terza volta nella sua storia in Serie A: dopo il 2019/20 (13) e il 2020/21 (14).
- Il Como ha perso due gare di fila in campionato (vs Inter e Sassuolo) per la seconda volta in questa Serie A – dopo lo scorso dicembre (vs Inter e Roma).
- Il Como ha subito sei reti nelle ultime due gare di campionato, tante quante quelle incassate nelle precedenti 11 sfide di Serie A.
- A partire dalla 22ª giornata di Serie A (dal 23 gennaio scorso) il Sassuolo è la formazione che ha vinto più gare casalinghe in campionato: cinque.
- Prima di oggi, l’ultima volta che il Como aveva subito almeno due reti in un 1° tempo di Serie A risaliva al 31 ottobre 2024 (due anche in quel caso, vs Lazio).
- Su 18 gol di Nico Paz in Serie A, questo è il primo che non ha realizzato con il piede sinistro.
- M'Bala Nzola ha segnato un gol in un match casalingo di Serie A (vs Como) per la prima volta dal 17 maggio 2024 (vs Napoli con la Fiorentina).
- M'Bala Nzola ha sia segnato che fornito assist in uno stesso match per la terza volta in carriera in Serie A – dopo gennaio e marzo 2023 (vs Atalanta e Inter, con lo Spezia).
- Solo Federico Dimarco (14) ha forntito più assist di Armand Laurienté in questo campionato: otto, come Nicolò Barella.
- Cristian Volpato ha già segnato due reti in 19 presenze in questo campionato, un gol in meno di quanti quelli trovati nelle prime 32 gare di Serie A (tre, appunto).