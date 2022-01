Serie A, Sampdoria-Cagliari 1-2: i sardi tornano a respirare

SAMPDORIA-CAGLIARI 1-2

Deiola e Pavoletti ribaltano il gol in avvio di Gabbadini, nel finale espulso Candreva tra i blucerchiati

Il Cagliari batte la Sampdoria 2-1 nella prima gara del girone di ritorno e conquista la prima vittoria in trasferta della stagione. A Marassi la sblocca Gabbiadini dopo 18', ma nella ripresa il Cagliari reagisce e conquista i tre punti grazie alle reti di Deiola (55') e Pavoletti (71'). Nel finale espulso Candreva. L'era Lanna inizia con un ko, mentre Mazzarri conquista una vittoria fondamentale, che aiuta i suoi a respirare. Samp-Cagliari, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Tra squalifiche, infortuni, Coppa d'Africa e (pochi, fortunatamente) casi Covid, sia D'Aversa sia Mazzarri sono costretti a scelte piuttosto obbligate. I padroni di casa sembrano prendere subito in mano le redini del gioco, ma le prime due vere occasioni sono per il Cagliari, con Joao Pedro prima e Pavoletti poi che trovano sulla loro strada un attento Yoshida. Il giapponese diventa poi protagonista anche nella metà campo avversaria, quando sul cross di Bereszynski si inventa un geniale assist di petto per Gabbiadini, bravo a colpire al volo e infilare Cragno sotto la traversa. Il vantaggio mette la gara in discesa per la Samp, mentre il Cagliari tenta di imbastire una reazione ma, dopo le due fiammate iniziali, fatica maledettamente a innescare i suoi due punti di riferimento offensivi. Il primo tempo si chiude con la Samp avanti e senza più nessun pericolo corso da Audero.

A inizio ripresa D'Aversa perde Yoshida per un infortunio muscolare, il Cagliari sembra presentarsi in campo con un po' più di energia rispetto ai primi 45' e dopo dieci arriva la rete del pari: a siglarla è Deiola, che si inserisce bene sulla sinistra e batte Cragno in due tentativi. Dopo l'1-1 degli ospiti il match cresce di intensità, ma anche di nervosismo, con falli ed errori tecnici che si susseguono da una parte e dall'altra. La partita sembra reggersi su un equilibrio delicato, che viene spezzato al 71', quando Grassi calcia verso la porta, il pallone finisce tra i piedi di Pavoletti sorprendendo la difesa blucerchiata, l'attaccante si gira e trafigge da due passi Audero ribaltando il match. La Samp non riesce più a reagire e le ultime chance sono tutte per i sardi, con Joao Pedro che due volte si divora l'occasione di chiudere il match sull'1-3. Mazzarri strappa comunque tre punti d'oro, centrando la seconda vittoria in campionato dopo quella, sempre contro la Samp, conquistata all'Unipol Domus a ottobre. Un piccolo, fondamentale, passo per continuare a inseguire il sogno salvezza.

LE PAGELLE

Yoshida 6,5 - Impeccabile nei recuperi e nelle chiusure preventive, si rende prezioso anche in attacco con un grande assist per il gol che sblocca il match. Il suo ko rischia di essere pesante per la Samp, vista anche l'assenza di Colley.

Caputo 5 - Evanescente e mai pericoloso, continua a far fatica a ritrovare il feeling con la porta.

Candreva 4,5 - Meno brillante del solito, pochi cross e pochi passaggi illuminanti per i compagni. Condisce una brutta partita con la manata a Carboni che gli costa il rosso nel finale.

Joao Pedro 5,5 - Si divora una grande chance a inizio gara, poi sparisce un po' dal gioco e nel finale spreca due volte la palla dell'1-3. Giornata no dal punto di vista realizzativo, che per sua fortuna non incide sul risultato finale.

Deiola 7 - Si danna come i suoi compagni di reparto in un match di grande sacrificio in cui alla fine il centrocampo sardo ha la meglio su quello ligure, in più trova di caparbietà anche la rete che avvia la rimonta.

Pavoletti 6,5 - Per larghi tratti poco coinvolto nella manovra, ha però il merito di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto regalando ai suoi tre punti fondamentali.

IL TABELLINO

Sampdoria-Cagliari 1-2

Sampdoria (4-4-2): Audero 6,5; Ferrari 6 (27' st Ciervo 6), Yoshida 7 (6' st Dragusin 5,5), Chabot 6, Murru 6; Bereszynski 6,5, Ekdal 5,5 (36' st Yepes 5,5), Thorsby 5, Candreva 4,5; Gabbiadini 6,5 (27' st Quagliarella 5), Caputo 5 (36' st Torregrossa 5,5).

Allenatore: D'Aversa 5

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Altare 6, Lovato 6, Carboni 6; Bellanova 6, Deiola 7 (30' st Faragò 6), Marin 6,5, Grassi 6,5, Lykogiannis 6; Joao Pedro 5,5, Pavoletti 6,5 (36' st Pereiro 6).

Allenatore: Mazzarri 6,5

Arbitro: Camplone

Marcatori: 18' Gabbiadini (S), 10' st Deiola (C), 26' st Pavoletti (C)

Ammoniti: Lovato (C), Ekdal (S), Joao Pedro (C)

Espulsi: Candreva (S)

LE STATISTICHE

- Il Cagliari ha vinto una gara in rimonta per la prima volta in questo campionato.

- Entrambe le vittorie del Cagliari in questo campionato sono arrivate contro la Sampdoria.

- Era dall’ottobre 2012 che il Cagliari non vinceva in casa della Sampdoria in Serie A.

- Solo quattro tiri per la Sampdoria oggi, record negativo per i liguri in un match di questo campionato.

- La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A di Leonardo Pavoletti, l’attaccante classe ’88 ha realizzato 6 gol contro la formazione ligure in 11 presenze nel massimo campionato.

- Leonardo Pavoletti ha segnato tutti e tre i gol in questo campionato con i piedi (due destro, uno sinistro), dopo che gli ultimi tre gol dello scorso torneo (su quattro totali) li aveva messi a referto di testa.

- Manolo Gabbiadini é andato a segno in tutte le ultime sei gare giocate di Serie A: in questo periodo (dal 30 novembre ad oggi) é il giocatore che ha segnato in piú partite differenti (sei appunto) nei maggiori cinque campionati europei.

- Manolo Gabbiadini ha segnato 6 reti contro il Cagliari: contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato italiano.

- Manolo Gabbiadini va a segno da sei partite di fila in Serie A, l’unico giocatore della Sampdoria che ha realizzato almeno una rete per più presenze consecutive nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria è stato Fabio Quagliarella, che è arrivato a 11 tra ottobre 2018 e gennaio 2019.

- Solo due difensori centrali vantano almeno due gol e almeno due assist in questo campionato: Maya Yoshida e Kalidou Koulibaly.

- Presenza numero 417 per Antonio Candreva in Serie A: il centrocampista italiano entra nella top 50 dei giocatori con più presenze nel massimo campionato agganciando Sandro Mazzola e Alessandro Nesta.

- João Pedro arriva oggi a 200 presenze in Serie A con la maglia del Cagliari (in totale ne ha già giocate 200 nel massimo campionato, considerando anche quella con il Palermo nel 2010/11).

- Alessandro Deiola ha segnato due gol in questo campionato (18 presenze), ne aveva messo a segno uno nelle sue prime cinque stagioni in Serie A (73 gare giocate).

- Terza espulsione in Serie A per Antonio Candreva: l’ultima risaliva a marzo 2014 (Lazio-Atalanta).