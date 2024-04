Serie A, Salernitana-Sassuolo 2-2: Maggiore al 91’, neroverdi rimontati 

SALERNITANA-SASSUOLO 2-2

Gli emiliani vanno sul 2-0 con Laurienté e Bajrami ma vengono raggiunti nel recupero, restando in zona retrocessione

L’anticipo della trentunesima giornata di Serie A tra Salernitana e Sassuolo termina con un pareggio per 2-2 che lascia entrambe le squadre in zona retrocessione. Laurienté sblocca la sfida al 37' in contropiede su assist di Bajrami, che approfitta al 44’ di un pasticcio tra Costil e Pirola per raddoppiare. Candreva realizza su rigore al 52’, Maggiore completa la rimonta al 91' e gela i neroverdi, ora diciottesimi a quota 25 punti.

LA PARTITA

Lo scontro tra ultima e penultima della classe inizia con grande equilibrio e pochi spunti: la prima occasione arriva al 17’ con un cross insidioso di Pierozzi che costringe Consigli all’intervento. La formazione di Ballardini cerca di rendersi pericolosa in contropiede, ma gli emiliani risultano piuttosto imprecisi in fase di rifinitura. I neroverdi si vedono annullare il vantaggio al 29’, quando Defrel viene colto in fuorigioco in occasione dell'assist per l'appoggio in rete di Pinamonti. L'ex attaccante dell’Empoli si rende ancora protagonista pochi minuti dopo con un bel destro di prima intenzione che termina di pochissimo alto sopra la traversa. Il gol ospite è nell'aria ed arriva al 37’ con un'altra ripartenza, rifinita perfettamente da Bajrami e chiusa con freddezza da Laurienté, al secondo sigillo in questa Serie A. La Salernitana crolla e subisce ingenuamente il raddoppio al 44’: Costil e Pirola pasticciano, Pinamonti intercetta palla e serve a porta vuota il trequartista albanese.

L'avvio del secondo tempo rimette i campani nel match, con il calcio di rigore procurato da Pierozzi (fallo di Doig) e trasformato da Candreva al 52’. Gli uomini di Colantuono riprendono fiducia e spingono alla ricerca del pareggio, ma Costil è costretto ad un grande riflesso di piede per evitare la doppietta di Laurienté. Defrel calcia a lato da buona posizione, in numero 45 insidia ancora la porta dei padroni di casa con un mancino forte sul primo palo al 78’. La Salernitana ci crede nel finale e trova il pareggio al 92’: Vignato cerca Zanoli, che sfrutta l'errore di Laurienté ed appoggia a rimorchio per Maggiore, pronto a fissare il 2-2 finale (tra le polemiche per un presunto fallo di Pirola). Pinamonti cerca di cambiare nuovamente il punteggio, ma il suo tiro viene respinto da Costil poco prima del fischio finale. Risultato amaro per il Sassuolo, che si porta a 25 punti e resta in zona retrocessione, i campani salgono a quindici lunghezze.

LE PAGELLE

Laurienté 6.5: il Sassuolo punta su di lui in assenza di Berardi e questa volta l'esterno non tradisce le attese, tornando al gol dopo un digiuno che durava da Settembre. Nella ripresa fallisce il tris da ottima posizione ed è sfortunato protagonista negativo nel gol del 2-2;

Bajrami 7.5: Ballardini lo sceglie sulla trequarti e lui sforna un assist ed un gol nel giro di sette minuti, mettendo in campo un'ottima prestazione fino alla sostituzione;

Pinamonti 7: partita preziosa del centravanti neroverde, che si vede annullare una rete, ne sfiora un'altra subito dopo, partecipa all'azione dell’1-0 con una bella giocata e costruisce da solo quella del 2-0;

Costil 5: non impeccabile in uscita in occasione del vantaggio del Sassuolo, regala il raddoppio in compartecipazione con Pirola. Si riscatta parzialmente con la parata su Laurienté in avvio di ripresa e l'intervento su Pinamonti nel finale;

Pierozzi 6: crea la prima occasione del match con un tiro-cross, si proietta spesso in attacco e si procura il rigore del 2-1. Soffre spesso Laurienté in fase difensiva, perdendolo in più occasioni.

IL TABELLINO

Salernitana-Sassuolo 2-2

Salernitana (4-3-3): Costil 5; Pierozzi 6 (dal 40’ st Simy sv), Manolas 5.5 (dal 32’ st Boateng 6), Pirola 5, Bradaric 6; Coulibaly 5.5, Maggiore 6.5, Gomis 5.5 (dal 1’ st Zanoli 6.5); Tchaouna 5.5 (dal 33’ st Vignato 6.5), Ikwuemesi 5.5 (dal 19’ st Weissman 5.5), Candreva 7. A disposizione: Fiorillo, Allocca, Gyomber, Pasalidis, Pellegrino, Sfait, Sambia, Martegani, Legowski. All.Colantuono

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6 (dal 24’ st Kumbulla 6), Ferrari 5.5, Doig 5; Boloca 6, Thorstvedt 5.5 (dal 28’ st Racic 5.5); Defrel 6 (dal 48’ st Viti sv), Bajrami 7.5 (dal 28’ st Henrique 6.5), Laurienté 6.5; Pinamonti 7. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Tressoldi, Obiang, Lipani, Castillejo, Volpato, Ceide, Mulattieri. All.Ballardini

Arbitro: Sozza

Marcatori: 37’ Laurienté (Sas), 44’ Bajrami (Sas), 52’ Candreva (Sal), 91’ Maggiore (Sal)

Ammoniti: Pierozzi (Sal), Maggiore (Sal), Laurienté (Sas), Pirola (Sal), Kumbulla (Sas), Vignato (Sal)

LE STATISTICHE DI OPTA

• Dopo che anche la gara di andata era terminata 2-2, Salernitana e Sassuolo hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali per la prima volta nel massimo campionato.

• Il Sassuolo ha pareggiato due partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra l’agosto e il settembre 2022 (tre in quel caso).

• La Salernitana ha pareggiato una partita casalinga in Serie A per la prima volta dallo scorso 22 dicembre, anche in quel caso un 2-2 contro il Milan.

• Antonio Candreva (6G, 6A) è soltanto uno dei tre centrocampisti, assieme a Christian Pulisic (9G, 6A) e Charles De Ketelaere (6G, 6A) ad aver segnato almeno sei reti e fornito sei assist in questo campionato.

• L'ultimo rigore messo a segno da Antonio Candreva in Serie A prima del match odierno, era stato proprio contro il Sassuolo il 6 febbraio 2022 con la maglia della Sampdoria; il classe ’87 ha preso parte a 11 reti contro i neroverdi nella massima serie (cinque reti, sei assist), solo contro la Fiorentina (13) è stato coinvolto in più marcature in carriera nella competizione.

• Nedim Bajrami ha segnato un gol e fornito un assist nella stessa partita soltanto per la seconda volta in Serie A, la prima il 6 dicembre 2021 con la maglia dell'Empoli contro l'Udinese.

• Entrambe le reti di Nedim Bajrami in questo campionato sono arrivate in gare fuori casa, la prima lo scorso 27 settembre a San Siro contro l'Inter - il calciatore albanese con due reti e due assist, ha già superato il numero di partecipazioni al gol della passata stagione con le maglie di Empoli e Sassuolo (due gol, un passaggio vincente).

• Andrea Pinamonti (nove reti e un assist) ha raggiunto quota 10 partecipazioni ai gol soltanto per la seconda volta in Serie A, la prima nella stagione 2021/2022 con l'Empoli (15, 13G, 2A).

• Andrea Pinamonti è tornato a fornire un assist in Serie A per la prima volta dal 20 marzo 2022, passaggio vincente contro l’Hellas Verona.

• Giulio Maggiore ha segnato tre gol in questo campionato, eguagliando il proprio primato personale nella competizione (tre reti anche con lo Spezia nel 2020/21).

• Alessandro Zanoli ha fornito due assist nelle ultime tre partite di Serie A, tanti passaggi vincenti forniti quanti nelle precedenti 46 gare nella competizione.

• L’ultima volta che il Sassuolo aveva terminato un primo tempo di una gara fuori casa in Serie A con almeno due reti di scarto, era stato il 12 marzo 2023, all’Olimpico contro la Roma.

• La Salernitana ha subito 31 gol nel primo tempo, in 31 partite, più di qualsiasi altra squadra in questo campionato.

• Il Sassuolo ha vinto solo sei delle 16 partite in cui si è trovato in vantaggio nel risultato in questa Serie A.

• Il Sassuolo è la squadra che ha ricevuto più rigori contro in questa Serie A (10).

• 50ª presenza per Lorenzo Pirola con la maglia della Salernitana tra tutte le competizioni.