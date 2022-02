Serie A, Salernitana-Bologna 1-1: Nicola e Mihajlovic non smuovono la classifica

SALERNITANA-BOLOGNA 1-1

Zortea risponde ad Arnautovic, i granata disputano una buona prova ma incappano nel quarto pareggio di fila e restano all'ultimo posto

Finisce 1-1 Salernitana-Bologna, match valido per la 27esima giornata di Serie A. I campani disputano un buon primo tempo, ma vengono puniti dalla rete di Arnautovic al 43', complice una disattenzione difensiva. Nella ripresa non mollano e trovano il pari al 72' col neo entrato Zortea, senza però riuscire a ribaltarla, e nel finale tremano sull'incrocio colpito da Sansone. Per Nicola un altro pareggio che non smuove la classifica. Salernitana-Bologna, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Un match tra due squadre che mettono in mostra tutti i loro limiti, specialmente in fase offensiva, terminato con un pari tutto sommato giusto, ma che lascia un pizzico di amaro in bocca ai padroni di casa per la bella prestazione. Gli uomini di Nicola confermano il grande carattere messo in mostra già contro il Milan, ma anche la poca lucidità in alcune situazioni e alla fine devono accontentarsi del quarto pareggio di fila, mancando l'aggancio al Genoa. Per i rossoblù una prova opaca, figlia anche di una classifica che sembra avere davvero poco da chiedere.

Nicola deve rinunciare all'acciaccato Bonazzoli e rilancia titolare Ribery nel 4-2-3-1. Mihajlovic invece sceglie di puntare tutto sul terzetto Orsolini-Arnautovic-Barrow. I padroni di casa partono con un atteggiamento molto propositivo e dopo un paio di minuti vanno vicini al vantaggio, col destro di Ederson che sibila a fil di palo. Dopo un avvio un po' in sordina i rossoblù riescono ad alzare il baricentro e spaventare Sepe con un paio di conclusioni dalla distanza, prima di Barrow, poi di Arnautovic. Il match è estremamente equilibrato, ma entrambe le squadra faticano a rifinire adeguatamente e a creare chance concrete. Poco prima della mezzora arriva l'episodio che potrebbe sbloccare l'incontro: al termine di una splendida combinazione Verdi-Ribery il francese si tocca con Orsolini e va a terra. Ayroldi prima indica il dischetto, poi va al monitor e cambia idea, giudicando regolare l'intervento dell'attaccante felsineo. Sul finire di un primo tempo a forti tinte granate arriva la beffa per gli uomini di Nicola: su un cambio campo la coppia Fazio-Dragusin va in confusione, si perde completamente la marcatura di Arnautovic, che è libero di colpire di testa sul cross di Hickey e portare avanti i suoi.

A inizio ripresa Djuric ha la grande chance di rimettere subito le cose a posto, ma il suo tocco in scivolata su cross di Mazzocchi è debole e Skorupski riesce a fermare la palla sulla riga di porta. La Salernitana attacca con grande determinazione, ma lo fa sempre in maniera un po' confusa, faticando a creare occasioni pulite. Il Bologna, dal canto suo, si limita a difendere il risultato e quando riparte lo fa con scarsissima efficacia. La partita è brutta e nervosa, Nicola decide il tutto per tutto cambiando il terzetto alle spalle di Djuric e viene premiato: un minuto dopo il loro ingresso Perotti e Mousset imbastiscono il giro palla che Zortea trasforma in gol, con una conclusione deviata da Soumaoro. Il finale è estremamente teso: la Salernitana trattiene il fiato su una splendida conclusione di Sansone che si stampa in pieno sull'incrocio dei pali, poi si rammarica per la grande respinta di Skorupski sulla punizione di Mazzocchi. Nulla da fare per entrambe: al triplice fischio è 1-1.

LE PAGELLE

Dragusin 5,5 - Nel complesso disputa una buona prova, ma sul suo giudizio pesa la dormita in occasione del gol di Arnautovic.

Ribery 5,5 - Punta spesso l'uomo e riesce anche a creare qualche situazione di superiorità numerica, ma è quasi sempre impreciso nell'ultimo passaggio. Da lui ci si attende qualcosa in più.

Zortea 6,5 - Gli bastano 37'' per confezionare il gol che vale il pareggio, il suo primo in Serie A. Ingresso decisivo per dare la scossa a una squadra determinata ma fin lì un po' pasticciona.

Medel 6,5 - In un match in cui le difese hanno nettamente la meglio sugli attacchi lui brilla per determinazione e abnegazione. Quando c'è da lottare non si tira mai indietro.

Arnautovic 6 - Il gol è un gentile omaggio della difesa della Salernitana, poi tanto lavoro sporco ma poca sostanza.

Orsolini 5,5 - Mai pericoloso, se la cava nel primo tempo con un intervento un po' maldestro in area di rigore su Ribery che per sua fortuna l'arbitro giudica non da rigore dopo averlo rivisto al Var.

IL TABELLINO

Salernitana-Bologna 1-1

Salernitana (4-2-3-1): Sepe 6; Mazzocchi 6,5, Dragusin 5,5, Fazio 5,5, Ranieri 5,5 (1' st Gagliolo 6); Coulibaly 6, Ederson 6 (43' st Bohinen sv); Kastanos 6 (26' st Zortea 6,5), Verdi 5,5 (26' st Mousset 6,5), Ribery 5,5 (26' st Perotti 6,5); Djuric 6.

Allenatore: Nicola 6,5

Bologna (3-4-3): Skorupski 6,5; Soumaoro 6, Medel 6,5, Theate 6; De Silvestri 5,5, Schouten 5,5 (42' st Bonifazi sv), Soriano 6 (28' st Vignato 6), Hickey 6; Orsolini 5,5 (18' st Svanberg 6), Arnautovic 6, Barrow 5,5 (28' st Sansone 6).

Allenatore: Mihajlovic 6

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 43' Arnautovic (B), 27' st Zortea (S)

Ammoniti: Ranieri (S), Soriano (B), Coulibaly (S), Arnautovic (B), De Silvestri (B)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Marko Arnautovic è il primo giocatore austriaco a segnare nove gol in una singola stagione di Serie A da Walter Schachner (nove centri nel 1987/88).

- Marko Arnautovic ha realizzato il nono gol in campionato, il terzo nelle ultime due gare giocate; l’austriaco non andava a bersaglio per due gare di fila in Serie A dallo scorso novembre (contro Sampdoria e Cagliari).

- Marko Arnautovic ha segnato due gol contro la Salernitana in Serie A; solo contro lo Spezia (tre) l'attaccante ha trovato più volte la rete nel massimo campionato.

- Il gol di Nadir Zortea (37 secondi dal suo ingresso in campo) è stato il secondo più veloce per un subentrato in questa Serie A dopo quello di Edin Dzeko contro il Sassuolo lo scorso ottobre (33 secondi dal suo ingresso in campo).

- Nadir Zortea ha realizzato il suo primo gol in Serie A; in totale in stagione ha partecipato a due reti nel torneo, un gol e un assist (contro il Cagliari il 26 novembre scorso).

- La Salernitana ha subito 27 gol nel primo tempo nelle fin qui 25 partite giocate nel torneo; più di qualsiasi altra squadra in questa Serie A.

- La Salernitana ha trovato la rete in cinque gare consecutive di campionato per la prima volta in stagione.

- La rete di Marko Arnautovic è stata la prima subita dalla Salernitana contro il Bologna in gare casalinghe tra Serie A e Serie B; due vittorie e un pareggio con un parziale di sei gol fatti e zero subiti in favore dei campani nei precedenti.

- La Salernitana ha subito gol per la nona gara casalinga di fila in Serie A; si tratta della striscia più lunga in massima serie per il club campano.

- Salernitana e Bologna non hanno trovato il gol nel corso dei primi 30’ di gioco; nessuno ha segnato meno delle due squadre nel periodo in questa Serie A (quattro come il Genoa).