le pagelle

Roma-Fiorentina, le pagelle: Malen e Konè sono di un'altra categoria

Molto positivo anche Mancini autore del gol che sblocca il risultato, piccolo capolavoro di Wesley per il 2-0 

di Enzo Palladini
04 Mag 2026 - 22:42
© Getty Images

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ROMA 

Svilar 6 - Una volta i portieri potevano prendere anche "senza voto" pur giocando novanta minuti. Ora non succede più, altrimenti Svilar potrebbe essere candidato a questo piccolo paradosso. 

Mancini 7 - Nel gioco aereo è sempre stato eccellente, in un'area e nell'altra. Stavolta è perfetto lo stacco con cui, da calcio d'angolo, infila De Gea per l'1-0. Poi fa bene il suo lavoro istituzionale. 

Dal 26' st Ghilardi 6 - Come spesso accade, si inserisce senza timori nei meccanismi difensivi e non concede spazi. 

Ndicka 6 - La Fiorentina pensa di metterlo in difficoltà utilizzando un falso centravanti, ma il centrale della Roma non si scompone e presidia la sua zona con attenzione. 

Hermoso 7 - Il gusto di andare a dare una mano all'attacco fa parte del suo dna, quasi sempre sono iniziative ben pensate. Per esempio nell'azione del 2-0, suo il tocco che manda al tiro decisivo Wesley. Ma soprattutto, perfetto l'inserimento che porta il gol del 3-0. 

Dal 37' st Ziolkowski sv. 

Celik 6 - Partita di grande attenzione, con un occhio alle avanzate di Gosens (che non arrivano) e uno a movimenti di Mancini. 

Pisilli 7 - Serve il suo passo svelto per tallonare la freschezza di Ndour, ma giocando tra Konè e Cristante il ragazzo giallorosso non teme nè il centrocampista viola nè cognomi più prestigiosi. Per lui assist da corner per Mancini e gol del 4-0. 

Konè 7,5 - Non c'è niente da fare: un gran giocatore sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista scenografico. In campo si fa notare, ha una presenza rassicurante. Per tutti meno che per il suo avversario diretto, nel caso specifico Brescianini che a pallone gioca pochino. Il francese invece si diverte e travolge mezza Fiorentina nell'azione in cui regala l'assist per il 3-0 di Hermoso. 

Dal 18' st El Shaarawy 6 - Si prende la sua porzioncina di applausi giocando sul sicuro. 

Wesley 7 - Tra le sue qualità c'è anche quella di saper tirare molto bene dalla distanza, soprattutto di destro pur giocando spesso a sinistra. I gol del 2-0 è la conferma di questa dote: palla nell'angolino alla fine di un'azione perfetta dei giallorossi. Non è l'unico segno "più" in una partita piena di giocate puntuali. 

Cristante 6,5 - Posizione insolita la sua, una trovata di Gasperini che lo fa salire di una ventina di metri per andare a schermare Fagioli, fonte di gioco viola. Compito molto ben eseguito. 

Soulè 6 - Ci si aspetta sempre la genialata quando si propone sulla fascia destra con il suo sinistro magico. Invece la giocata è sempre la stessa, un paio di finte e uno scarico facile. Nessun errore, ma anche nessuno spunto da ricordare. 

Dal 26' st Dybala 6 - Sempre bello vederlo in campo, anche per poco tempo e poche giocate. 

Malen 7,5 - Come al solito: quando si accende lui, cambia tutto, Praticamente alla prima palla toccata centra la traversa con deviazione di Ranieri. Dal corner nasce il gol dell'1-0. Inizio sprint anche nella ripresa: subito traverso, poi assist di trivela per il 4-0 di Pisilli. La notizia è che stavolta non segna, ma è solo un dettaglio. 

Dal 37' st Robinio Vaz sv. 

Allenatore Gasperini 7,5 - Impostazione perfetta di una squadra concentrata fin dai primissimi minuti, attenta, spietata. Una vera macchina da gol. 

FIORENTINA 

De Gea 5,5; Dodò 5,5, Pongracic 5 (1' st Comuzzo 5,5), Ranieri 5,5, Gosens 5; Brescianini 5 (30' st Fazzini sv), Fagioli 5 (30' st Fabbian 5,5), Ndour 5; Harrison 5 (1' st Parisi 6), Gudmundsson 4,5 (1' st Braschi 6), Solomon 5. Allenatore Vanoli 5. 

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