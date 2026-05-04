Roma-Fiorentina, le pagelle: Malen e Konè sono di un'altra categoria

Konè 7,5 - Non c'è niente da fare: un gran giocatore sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista scenografico. In campo si fa notare, ha una presenza rassicurante. Per tutti meno che per il suo avversario diretto, nel caso specifico Brescianini che a pallone gioca pochino. Il francese invece si diverte e travolge mezza Fiorentina nell'azione in cui regala l'assist per il 3-0 di Hermoso.