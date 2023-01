Serie A, Rocchi: "Lavoriamo per dialoghi arbitro-Var pubblici"

"Far ascoltare i dialoghi tra arbitro e Var? E' una materia particolarissima, noi stiamo lavorando per arrivare a questo. Stiamo asciugando la comunicazione per renderla ascoltabile e pubblicabile: la Figc in questo è molto attenta, il presidente Gravina ci ha detto 'Iniziate quando siete pronti', come abbiamo fatto per il fuorigioco semiautomatico". Lo ha detto Gianluca Rocchi, designatore ufficiale degli arbitri per Serie A e B, in un corso di formazione tenutosi durante la chiusura del calciomercato a Roma, in cui ha commentato anche la novità che ci sarà al Mondiale per club che comincia domani in Marocco, dove il pubblico negli stadi potrà ascoltare il dialoghi tra l'arbitro e i colleghi alla Var.