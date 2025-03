Serie A: ritorna il duello scudetto tra Inter e Napoli

INTER-UDINESE: PROVE DI FUGA PER INZAGHI, MA OCCHIO A RUNJAIC

Il testa a testa tra l'Inter e il Napoli riparte dopo la sosta e il primo messaggio proverà a mandarlo proprio la capolista: a +3 dopo il successo di Bergamo, la squadra campione d'Italia in carica ospita la scomodissima Udinese con l'obiettivo di andare a +6 in attesa di Napoli-Milan. Il sogno, insomma, è la fuga. Runjaic, però, arriva in Lombardia con un'ottima classifica (i friulani sono decimi con 40 punti) anche se reduce dal ko interno col Verona. Ha tuttavia dimostrato di poter dare fastidio alle big: chiedere informazioni proprio al Napoli di Conte e alla Lazio di Baroni (1-1 in entrambi i casi). La sosta per le Nazionali non ha portato grandi notizie a Inzaghi che inizia un altro ciclo terribile di partite con qualche infortunio e la squalifica di Bastoni, al posto del quale dovrebbe giocare Carlos Augusto. Darmian e Arnautovic in vantaggio per sostituire rispettivamente gli acciaccati Dumfries e Lautaro, con Frattesi che potrebbe far rifiatare Barella. Per il resto, giocano tutti i big: non c'è modo di pensare al Derby d'andata in Coppa Italia col Milan in programma mercoledì 2 aprile. Senza Sanchez e Thauvin, invece, Runjaic rispolvera Ekkelenkamp dietro Lucca, con Solet pronto alla super sfida con gli attaccanti di Inzaghi.