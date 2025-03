Napoli-Milan, Conte: "Folle non pensare allo scudetto"

Antonio Conte non si nasconde più. Dopo qualche dichiarazione che è sembrata quasi di tono difensivo relativamente alla possibilità di conquistare lo scudetto, stavolta è stato molto chiaro: "A nove giornate dalla fine e a tre punti dalla vetta saremmo folli a non farci un pensiero. Giusto crederci". Anche se poi richiama all'ordine Napoli e il Napoli: "Sarà duro pure il piazzamento Champions, è tutto in ballo". Per la gara di domani contro il Milan ("Ottima squadra, ci sarà da soffrire") per due giocatori recuperati, Neres "per noi importante" e Olivera, ci sono tre defezioni: sicura quella di Spinazzola, molto probabili quelle di Anguissa e Okafor reduci da problemi agli adduttori. Conte non ha visto un Napoli appannato prima della sosta: "Meritavamo di più in alcune partite. L'importante è uscire dal campo con la maglia sudata come piace ai tifosi, servirà l'appoggio del Maradona".