Mondiale per Club, Inzaghi non si tira indietro: "L'Inter ambisce sempre al massimo"

"Ho sbagliato a dire che siamo in corsa per il Treble, sono quattro i trofei che ci giochiamo: c'è anche il Mondiale per Club". Erano state queste le parole di Simone Inzaghi qualche tempo fa, quando tutti gli chiedevano conto di quel tre fatto con la mano in conferenza stampa dopo la vittoria sul Feyenoord in riferimento ai titoli che l'Inter può ancora ambire a vincere. Per alzare il livello della provocazione (ma anche per ribadire il fatto di essere in corsa su tutti i fronti possibili) il tecnico nerazzurro ha aggiunto il nuovo Mondiale per Club alla lista degli obiettivi: "Sarà una sorta di Olimpiade a 32 squadre di 5 continenti diversi, una nuova avventura per tutti. Da parte nostra c'è tanto orgoglio ed emozione anche perché non è stato semplice arrivarci, abbiamo fatto un percorso importante in Champions League".