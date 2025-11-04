Da Belotti e Politano a Dybala, quando i top fanno flop dal dischetto: la Serie A e i rigori sbagliati

L'ultimo weekend di Serie A ha visto protagonisti, soprattutto, attaccanti e portieri. Sia Milinkovic-Savic che Maignan sono stati fondamentali per le proprie squadre parando un rigore a testa neutralizzando dal dischetto rispettivamente Morata e Dybala. Per il portiere del Napoli, tra l'altro, si tratta del secondo rigore consecutivo parato dopo quello neutralizzato la settimana scorsa a Camarda. Nelle prime 10 giornate di Serie A sono 29 i rigori calciati e 22 quelli realizzati: il 76%, percentuale in linea con l'andamento delle ultime stagioni. Solo il portiere del Napoli ne ha parati più di uno (sui tre affrontati), mentre ben 7 calciatori hanno fallito l'unico tentativo avuto dal dischetto (Morata, Dybala e Pulisc tra gli altri).