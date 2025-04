Serie A: quanto scottano le panchine, il 90% degli allenatori dura meno di un anno

È dura la vita dell'allenatore di calcio, legata a risultati e umori di presidenti e tifosi. In Serie A è ancora più difficile lavorare con tranquillità e dare vita a un progetto pluriennale, visto che le panchine cambiano a una velocità doppia se non tripla rispetto ad altri Paesi. Stando all'ultimo studio a firma del Cies, l'Osservatorio calcistico, che prende in analisi il tempo in carica degli allenatori attualmente alla guida dei club di 65 diversi campionati sparsi per il mondo, in Serie A solo due tecnici, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini hanno un'esperienza di più anni (quattro e nove) sulla stessa panchina. Il 90% ha un solo anno di 'vita', al pari del campionato croato.