Ancelotti: "Anno complicato, ma amo il Real Madrid e spero di restare a lungo"

Poi qualche battuta sul rapporto con i giocatori e sui risultati ottenuti. "Cerco di approcciare le relazioni con le persone in modo diverso. Mi sono arrabbiato molte volte in questa stagione: bisogna avere rispetto ed essere rispettati, e questo è successo - ha spiegato Ancelotti -. Nella vita nessuno è stato duro con me: mio padre, gli allenatori, il maestro... Non sono capace di usare la frusta, per me questa non è la strada giusta". "Devo assumermi la responsabilità di alcuni errori - ha concluso -. Ma questa è una valutazione che potremo fare a fine stagione e, auspicabilmente, questa considerazione passerà in secondo piano".