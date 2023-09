Serie A: primo turno infrasettimanale con vista scudetto

SERIE A

Dopo la vittoria della Juve tocca a Milan, Inter, Lazio, Napoli e Atalanta: Inzaghi può andare in fuga, Pioli testa la sua panchina e Garcia è già davanti a un bivio

Prove di fuga, ricerche di identità, ultime spiagge. Il primo turno infrasettimanale di campionato, anche se è solo la sesta giornata, potrebbe già dire molto sulla corsa scudetto di quest'anno anche perché in campo, esclusa la Juve che ha giocato e vinto ieri e la Roma che giocherà domani, ci saranno tutte le pretendenti al tricolore. Si parte alle 18.30 con il Milan di scena a Cagliari con un attacco tutto nuovo e la grande chance per Adli e l'Atalanta sul campo del Verona, poi in serata toccherà all'Inter, che ospita il Sassuolo e sogna la fuga, alla Lazio e al Napoli, entrambe alla disperata ricerca di punti e certezze alla vigilia di una settimana ricchissima di impegni tra Serie A e Champions.

Atalanta - C'è un ex Milan che sta diventando imprescindibile a Bergamo, Charkes De Ketelaere, che contro il Verona dovrebbe essere ancora in campo a guidare l'attacco dei nerazzurri. Nelle ultime due gare Gasperini ha ritrovato la sua Dea brillante e spettacolare, ma quest'anno l'Atalanta sembra non avere mezze misure e al Bentegodi il tecnico cerca conferme dopo aver perso e male le ultime due trasferte.

Lazio - Anche Sarri è di fronte a un crocevia. I risultati di inizio stagione sono deludenti, ma quello che preoccupa il tecnico, l'ambiente e soptrattutto la società è che la squadra sia poco incisiva in attacco e poco protetta dietro (ancora nessun clean shhet e troppi tiri subiti). I granata per Sarri sono una bestia nera, non li ha mai battutti da quando è sulla panchina biancoceleste, ma un successo spazzerebbe via ansie e incertezze ed ecco perché col Toro si cambia ancora: ci saranno 4/5 novità di formazione alla ricerca dell’equilibrio giusto.

LE PROBABILI FORMAZIONI