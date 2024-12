Serie A, Parma-Verona 2-3: Zanetti si rilancia con il tris al Tardini

Torna a vincere il Verona, 3-2 in casa del Parma. Buon avvio della squadra ospite, che dopo pochi minuti riesce a stappare la partita: al quinto minuto, sugli sviluppi di un corner, Harroui pennella perfettamente il cross dalla sinistra per l’incornata di Coppola, che batte Suzuki. I ducali reagiscono immediatamente, e poco dopo il quarto d’ora di gioco pareggiano i conti: al 19’ Bonny impegna Montipò, che però non può nulla sul tap-in di Sohm. Dopo l’1-1 i ritmi calano leggermente, con il Verona che prova ad accendere talvolta Suslov. I primi quarantacinque minuti tramontano in parità, sul punteggio di 1-1. Dopo l’intervallo Pecchia getta Almqvist nella mischia, con i padroni di casa che aumentano la loro intensità. Nel miglior momento degli emiliani, ecco però che i veneti colpiscono a sorpresa: al 57’ arriva il secondo assist di Harroui, questa volta per il 2-1 firmato da Sarr. Al 75’ arriva il timbro finale alla partita: giocata di Suslov che manda a campo aperto Livramento, il quale prova a battere Suzuki. Il portiere giapponese non è perfetto, e sulla respinta Mosquera insacca il gol che vale il 3-1. L’ultimo a mollare per la squadra di casa è Sohm, che al 90’ accende il finale bucando nuovamente Montipò e insaccando la sua personale doppietta, quando però è ormai troppo tardi. Il Verona torna a collezionare i tre punti dopo quattro ko consecutivi, agganciando proprio il Parma.