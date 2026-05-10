Le pagelle di Parma-Roma: Dybala regala magie, Malen è il solito uomo-squadra, Rensch decisivo
Konè trascina la squadra per un'ora, Hermoso si fa sostituire per rabbia e i difensori non sono in gran giornatadi Enzo Palladini
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ROMA
Svilar 6 - Per mezz'ora si illude di fare lo spettatore, poi invece arriva lavoro anche per lui.
Mancini 5,5 - Per un lungo tratto della parrtita è una delle anime che trascinano la squadra, mai fermo, mai quieto, sempre su e giù lungo il settore destro, poi cala come tutti e ha delle responsabilità sul 2-1 di Keita.
Ndicka 5,5 - Qualche distrazione fa infuriare Gasperini, soprattutto quella che alla fine del primo tempo rischia di trasformare un disimpegno facile in un assist per Strefezza.
Hermoso 5 - Bene per un tempo, con chiusure puntuali e qualche buona incursione, poi a inizio ripresa perde il pallone da cui nasce l'1-1 del Parma. La rabbia di Gasperini costa la sostituzione immediata allo spagnolo.
Dall'8' st Ghilardi 6 - Il suo ingresso si rivela utile quando Cuesta aggiunge i muscoli di Pellegrino a quelli di Elphege.
Celik 5 - Se con la palla al piede spesso sceglie la strada giusta, senza palla lascia troppo spazio a Valeri, che dalla sua parte sbuca con una continuità preoccupante.
Dal 29' st Rensch 7 - Ha un compito più facile rispetto a Celik, perché nel frattempo è uscito Valeri. Alla fine trova il gol del 2-2 e conquista il rigore
Cristante 6 - Se tutti possono buttarsi all'attacco del fortino avversario (succede ad esempio nella prima mezz'ora di gioco) lo devono soprattutto all’equilibrio del capitano, vero e proprio fenomeno delle marcature preventive.
Dal 13' st El Aynaoui 5,5 - Prova a fare Cristante, ma ha caratteristiche diverse e un po' c'entra anche lui se la squadra a un certo punto scende di ritmo.
Konè 6,5 - È come uno di quegli uragani estivi che sradicano alberi e segnali stradali. Il francese sradica palloni in mezzo al campo e d'impeto porta su tutta la squadra di venti metri in un secondo.
Dal 29' st Venturino 6 - Più adatto di Konè a fare il trequartista, prova a dare vivacità alla squadra nel momento in cui il Parma sta meglio.
Wesley 6 - Trova una buona resistenza davanti a sè, con Delprato prima e Circati alle sue spalle, però riesce comunque a dare il suo contributo.
Soulè 5,5 - Promettono bene le sue prime giocate, poi si mangia un gol di testa (assist al bacio di Dybala) e commette qualche leggerezza che potrebbe anche costare cara.
Dal 13' st Pisilli 5 - Deve fare il centrocampista al fianco di El Aynaoui, parte maluccio, si fa rimproverare da Gasp, poi spreca anche due buone occasioni.
Dybala 7 - Vede calcio anche dove non c'è, immagina spazi che vede solo lui. In condizioni decenti è di un'altra categoria. Da una trivela destinata a Mancini quasi cava un rigore, la prima combinazione con Malen è il gol dell'1-0.
Malen 7,5 - In perfetta "media Malen", dopo un gol annullato per fuorigioco sblocca il risultato in venti minuti e spicci, piatto destro perfetton in buca d'angolo. Devastante nei primi minuti, poi non centra la porta in due occasioni che di solito sfrutta. Però la freddezza con cui realizza il gol del 3-2 merita un voto altissimo.
Allenatore Gasperini 6 - Non si sa bene fino a che punto valgano i suoi meriti e fino a dove sia stata fortuna. Però la Roma è viva e va bene così.
PARMA
Suzuki 6,5; Circati 6,5, Troilo 6, Valenti 6; Delprato 6,5 (29' st Britschgi 5,5), Ordonez 6, Keita 7, Nicolussi Caviglia 7 (33' st Estevez sv), Valeri 7 (29' st Carboni); Strefezza 7 (8' st Pellegrino 6,5), Elphege 6 (33' st Almqvist sv). Allenatore Cuesta 6,5.