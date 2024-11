Serie A: Parma-Atalanta 1-3, la Dea aggancia l'Inter in vetta

LE STATISTICHE

• L’Atalanta (9V, 1N, 3P) ha vinto nove partite e conquistato almeno 28 punti dopo le prime 13 gare di un singolo campionato di Serie A per la prima volta nella sua storia.

• L’Atalanta ha vinto sette partite di fila in Serie A e l’unica volta in cui ha fatto meglio nella competizione è stata tra febbraio e luglio 2020 (nove in quel caso).

• Solo Robert Lewandowski e Harry Kane (14 entrambi) hanno segnato più reti di Mateo Retegui (12 come Erling Haaland) nei cinque maggiori campionati europei in corso; il nerazzurro è però il giocatore in solitaria con più gol di testa realizzate in questi cinque tornei (quattro).

• Mateo Retegui è l'unico giocatore dei maggiori cinque campionati europei in corso che ha segnato più di cinque gol in casa e più di cinque gol in trasferta (sei+sei).

• Mateo Retegui ha segnato nelle ultime tre trasferte disputate in questo campionato: prima di lui l’ultimo giocatore dell’Atalanta capace di realizzare una rete per almeno tre match di fila fuori casa era stato Gianluca Scamacca tra marzo e maggio nello scorso torneo (quattro in quel caso).

• Il gol di Mateo Retegui (3:15) è il più veloce realizzato dall’Atalanta in Serie A da quello di Robin Gosens contro il Sassuolo (2:43) il 21 settembre 2021.

• Ademola Lookman, sette reti in questo campionato, ha realizzato una rete per due trasferte di fila solo per la seconda volta in Serie A – ad ottobre 2022 l’unico precedente (vs Udinese ed Empoli in quel caso).

• Éderson ha segnato contro il Parma il secondo gol in questo campionato dopo la rete contro il Genoa dello scorso 5 ottobre in casa; il centrocampista non segnava in trasferta nella competizione dal 12 novembre 2023 (v Udinese).

• L’Atalanta ha realizzato almeno 34 gol nelle prime 13 partite di un singolo campionato di Serie A per la prima volta nella sua storia.

• Il Parma è diventata la terza squadra, dopo Bologna e Sassuolo (sette contro entrambe), contro cui l’Atalanta vince almeno sette gare di fila in Serie A; inoltre, contro nessun’altra formazione i nerazzurri contano una striscia aperta di vittorie consecutive così lunga nella competizione.

• Quattro delle cinque sconfitte subite dal Parma in questo campionato sono arrivate in gare casalinghe; più in generale, nessuna formazione conta più ko interni in questa Serie A (quattro anche per Monza ed Hellas Verona.

• Il Parma ha perso tutte le ultime quattro gare interne contro l’Atalanta in Serie A; i gialloblù non hanno mai subito più ko casalinghi di fila contro un singolo avversario nel torneo (quattro anche contro Lazio e Roma).

• Il Parma ha incassato almeno due reti in ciascuna delle ultime sette gare disputate contro l’Atalanta in Serie A; più in generale, solo contro la Roma i gialloblù hanno concesso almeno due gol per più gare consecutive nel massimo campionato (otto – tra il 2005 e il 2010).

• Juan Cuadrado è l’unico giocatore ad aver fornito almeno un assist in ognuna delle ultime 14 stagioni di Serie A (dal 2011/12, 61 in totale).

• A partire dalla scorsa stagione, Matteo Cancellieri (sei gol, classe 2002) è uno dei soli tre italiani, tra quelli nati dal 2002 in avanti, con almeno sei reti realizzate in Serie A: Lorenzo Colombo (sei, classe 2002) e Giovanni Fabbian (sei, classe 2003) gli altri due.

• A partire dalla scorsa stagione (2023/24), Raoul Bellanova è uno dei soli quattro difensori ad aver fornito almeno 10 assist nei cinque maggiori campionati europei: Álex Grimaldo (14), Mitchell Weiser (11) e Kieran Trippier (10 come il nerazzurro) gli altri tre.

• Giorgio Scalvini, in campo in Serie A per la prima volta dallo scorso 2 giugno (v Fiorentina) ha giocato oggi la 100a partita con la maglia dell’Atalanta, considerando tutte le competizioni.