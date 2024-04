Serie A, nessuna scossa nella zona rossa: Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese finiscono 1-1

SERIE A

I due scontri-salvezza terminano in pareggio: l'ex Sulemana vanifica la rete di Bonazzoli, mentre al Mapei Stadium segnano Thauvin e Defrel

© Getty Images Non c'è nessuno scossone nella lotta-salvezza della Serie A, che si conferma imprevedibile e aperta a ogni risultato. La 30a giornata infatti proponeva due scontri diretti alle ore 15, che terminano 1-1. All'Unipol Domus ci pensa l'ex Sulemana (74') a far esultare il Cagliari e riacciuffare il Verona, che era passato alla mezz'ora con Bonazzoli. Tutto in tre minuti al Mapei Stadium: Thauvin riprende Defrel, pareggio tra Sassuolo e Udinese.

CAGLIARI-HELLAS VERONA 1-1

LA PARTITA

Cagliari ed Hellas Verona arrivavano alla sfida dell'Unipol Domus con gli stessi punti e lo scontro-salvezza non cambia le cose: finisce 1-1, decisiva una rete dell'ex. Gara molto fisica all'Unipol Domus, e bisogna attendere più di dieci minuti per la prima occasione: le squadre non sono precise, con Shomurodov che calcia a lato e lo scaligero Mitrovic che spara alto. Da qui inizia una lunga fase di studio, che si interrompe alla mezz'ora. Duda trova un lancio illuminante per Noslin, che mette in mezzo e pesca Bonazzoli: l'attaccante, che non giocava titolare dal 10 novembre, segna col tacco la sua seconda rete stagionale. L'Hellas ha anche una chance per il raddoppio, ma Folorunsho calcia su Scuffet. Nella ripresa entra Lazovic, che si vede annullare il raddoppio e impegna Scuffet in un'altra occasione, poi la gara svolta col triplo cambio di Ranieri. Neanche il tempo di ridisegnarsi per reagire alle mosse dei sardi, che l'Hellas subisce infatti il pareggio: lo trova l'ex Sulemana con un perfetto tiro dal limite che, complice forse una deviazione, non lascia scampo a Montipò. Al 74' è 1-1 e il Verona di Baroni (squalificato) decide di chiudersi per proteggere il pari, rischiando qualcosa: al 91' Montipò evita infatti la rete di Luvumbo, autore di un gran tiro di punta. Finisce dunque in parità lo scontro diretto valido per la 30a giornata: Cagliari e Verona proseguono a braccetto con 27 punti, +2 sul Frosinone terzultimo.

LE PAGELLE

Sulemana 6.5 - Col Verona non aveva mai segnato, nel Cagliari è a quota due: il secondo gol nel 2023/24 ha un sapore particolare, perché arriva contro la sua ex squadra e vale un punto d'oro.

Luvumbo 6.5 - Incendia la corsia sinistra ed è il motore di un Cagliari tutt'altro che irresistibile, più impegnato a tenere le posizioni che a far male. Sontuosa l'azione al 91', solo Montipò gli nega la meritata rete.

Bonazzoli 6.5 - Non segnava dal 19 agosto e della prima giornata di campionato, non giocava titolare dal 10 novembre. Baroni lo chiama in causa e risponde presente dopo mezz'ora, con un'ottima giocata col tacco.

Montipò 6.5 - Salva letteralmente il risultato, evitando la sconfitta dell'Hellas e l'ennesima rimonta stagionale del Cagliari nel recupero. Qualche incertezza coi piedi, ma quando deve parare è nella top-5 della Serie A.

Folorunsho 5.5 - La sua occasione sprecata al termine del primo tempo grida ancora vendetta: calcia addosso a Scuffet e non chiude la gara, consentendo ai sardi di pareggiare.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-4-2) - Scuffet 6; Zappa 5.5, Mina 6, Dossena 6, Augello 5.5 (37' st Azzi sv); Nandez 6 (28' st Oristanio 6), Deiola 5.5 (28' st Prati 6), Makoumbou 5.5 (28' st Sulemana 6.5), Luvumbo 6.5; Shomurodov 5 (1' st Viola 6), Lapadula 5.5. A disposizione: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Jankto, Wieteska, Obert, Mutandwa, Gaetano, Di Pardo. All. Ranieri.

HELLAS VERONA (4-2-3-1) - Montipò 6.5; Tchatchoua 5.5, Magnani 5.5, Dawidowicz 6, Cabal 6; Duda 6.5, Serdar 6; Noslin 6.5 (40' st Swiderski sv), Folorunsho 5.5, Mitrovic 5.5 (1' st Lazovic 6); Bonazzoli 6.5 (21' st Suslov 6). A disposizione: Chiesa, Perilli, Henry, Centonze, Ruben Vinagre, Dani Silva, Charlys, Coppola, Cissé. All. Baroni (squalificato, in panchina Del Rosso).

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 30' Bonazzoli (V), 29' st Sulemana (C).

Ammoniti: Duda (V), Magnani (V).

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-VERONA 1-1

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto negli ultimi nove scontri diretti con il Cagliari in Serie A (5V, 4N) e contro nessuna avversaria può vantare una striscia aperta più lunga di risultati utili nella competizione (nove anche contro il Lecce).

Il Cagliari ha recuperato 13 punti da situazione di svantaggio nel campionato in corso, meno soltanto di Bologna (15) e Napoli (16).

Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive tra la 21a e la 24a giornata, il Cagliari ha perso solo una delle ultime sei partite di Serie A (2V, 3N).

Dopo aver concesso almeno un tiro nello specchio in ciascuna delle prime 15 giornate di questa Serie A, l’Hellas Verona è riuscito a non subirne alcuno in quattro delle successive 15 prime frazioni, inclusa quella del match di oggi.

Il Cagliari ha subito 16 gol nella prima mezz'ora di gioco in questa Serie A, solo Frosinone e Salernitana (19 ciascuna) ne hanno incassati di più nello stesso parziale. Viceversa, quello di oggi è appena il quinto segnato dall’Hellas Verona nei 30 minuti iniziali, ma il quarto da inizio 2024.

Il Cagliari ha segnato 11 gol con i calciatori subentrati nella Serie A 2023/24, al pari dell'Atalanta e meno solo del Milan (14).

Ibrahim Sulemana è andato a segno due volte nelle sue ultime tre partite giocate in Serie A, dopo essere rimasto a secco nelle prime 28 presenze (17 delle quali per l’Hellas Verona – incluso spareggio).

Federico Bonazzoli ha segnato ben quattro gol al Cagliari in Serie A, almeno il doppio delle reti realizzate contro qualsiasi altra avversaria nella competizione. L’attaccante gialloblù non trovava il gol nel torneo da 226 giorni, quando colpì l’Empoli alla prima giornata.

Tijjani Noslin (assist) ha preso parte ad una rete in due presenze consecutive per la prima volta in Serie A; in generale, l’olandese c’era riuscito l’ultima volta in campionato con la maglia del Fortuna Sittard, lo scorso dicembre in Eredivisie.

SASSUOLO-UDINESE 1-1

LA PARTITA

Termina in parità la gara del Mapei Stadium, con un botta e risposta che probabilmente fa più comodo all'Udinese che al Sassuolo. I neroverdi spingono in avvio e sprecano due grandi occasioni, con Pinamonti impreciso. Ci pensa Ruan Tressoldi, invece, a salvare sulla linea ed evitare la rete di Lucca al 34'. Passano sette minuti e la gara si sblocca, con Matheus Henrique che pesca Defrel e quest'ultimo ad effettuare un'azione geniale: brucia Nehuen Perez, salta Okoye e deposita in rete l'1-0. Lo spettacolare vantaggio dura solo tre minuti, perché l'Udinese trova il pari al 44': merito di Thauvin, che finaliuzza un rapidissimo uno-due con Pereyra e firma l'1-1 che manda tutti al riposo. Nella ripresa l'Udinese spinge, colpendo due traverse: Lovric (in offside) e Bijol scuotono la porta di Consigli. Risponde il Sassuolo col solito Pinamonti, ma nessuna delle due squadre ha l'impeto necessario per il gol. I cambi offensivi di Ballardini non hanno esito e non smuovono il risultato. Finisce 1-1 al Mapei Stadium e sorride soprattutto l'Udinese, che sale a 28 punti e mantiene il +3 sul Frosinone alla vigilia dello scontro con l'Inter: sarà out Lucca, che era diffidato ed è stato ammonito. Il Sassuolo resta penultimo, ora a quota 24 punti.

LE PAGELLE

Ruan Tressoldi 6.5 - Spesso è stato criticato per le sue disattenzioni difensive e le marcature naif, ma questa volta è decisivo: salvataggio sulla linea per evitare la rete dell'Udinese, che potrebbe chiudere i giochi. E annulla Lucca.

Pinamonti 5.5 - Sbaglia tutto lo sbagliabile davanti al portiere, vanificando l'ottimo lavoro degli esterni. Se il Sassuolo non la vince nel finale, è anche (de)merito suo.

Thauvin 6.5 - Si conferma in grande condizione, combinando sontuosamente per Pereyra e trovando subito il pari in una gara estremamente complessa. C'è la sua firma sull'1-1.

Bijol 6.5 - Dopo il lungo infortunio, riecco uno dei difensori che avevano impressionato nell'avvio di stagione. Sfiora due volte il gol, chiude in tantissime occasioni e si fa notare dagli osservatori delle big.

Perez 5.5 - Il protagonista in negativo nel gol subito: concede troppo campo a Defrel e si fa saltare troppo facilmente. Le sirene di mercato nella sessione invernale sembrano averlo distratto.



IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli 6; Toljan 6, Ruan 6.5, Ferrari 6, Doig 6; Matheus Henrique 6 (35' st Castillejo sv), Racic 5.5 (27' st Boloca 6); Defrel 6.5 (35' st Bajrami sv), Thorstvedt 5.5, Laurienté 6.5 (47' st Volpato sv); Pinamonti 5.5. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Obiang, Ceide, Kumbulla, Viti, Lipani. All. Ballardini.

UDINESE (3-5-1-1) - Okoye 6; Joao Ferreira 5.5, Bijol 6.5, Perez 5.5; Pereyra 6.5, Lovric 6 (32' st Oier Zarraga 6), Walace 6, Samardzic 5.5, Kamara 6; Thauvin 6.5 (44' st Ehizibue sv); Lucca 5.5 (44' st Success sv). A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Payero, Zemura.

Arbitro: Fabbri.

Marcatori: 41' Defrel (S), 44' Thauvin (U).

Ammoniti: Doig (S), Bijol (U), Lucca (U).

LE STATISTICHE DI SASSUOLO-UDINESE 1-1

Florian Thauvin (tre reti e due assist) ha partecipato al 45% dei gol dell’Udinese (5/11) nel 2024 in Serie A; in percentuale solo Duván Zapata (57%) e Dusan Vlahovic (65%) hanno fatto meglio nel periodo nella massima serie.

L’Udinese è la squadra contro cui Grégoire Defrel ha segnato più gol con il Sassuolo in Serie A (quattro). In generale solo contro il Napoli (cinque) ha fatto meglio nella massima serie.

Il Sassuolo è la formazione contro cui l’Udinese ha la striscia aperta d’imbattibilità più lunga nel massimo campionato (12).

L’Udinese – 28 punti in questo campionato - ha raccolto meno di 30 punti dopo le prime 30 giornate di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2005/06 (28).

Il Sassuolo ha raccolto quattro punti nelle ultime tre partite di campionato (1V, 1N, 1P), tanti quanti quelli ottenuti nelle precedenti 11 gare nel torneo (1V, 1N, 9P).

L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più partite nei cinque maggiori campionati europei (16).

Il Sassuolo ha subito 24 gol nel primo tempo in questa Serie A, solo Frosinone (29) e Salernitana (29) ne contano di più nel torneo in corso.

Matheus Henrique ha servito due assist in questo campionato, tanti quanti quelli registrati nelle due stagioni precedenti in Serie A.

Grégoire Defrel è tornato a segnare in Serie A 351 giorni dopo l’ultima volta (contro la Juventus il 16 aprile 2023), mentre la sua ultima rete col destro risaliva a gennaio 2021 (sempre contro i bianconeri).

Questa è stata la 350a presenza in Serie A con il Sassuolo per Andrea Consigli.

Partita numero 50 per Jaka Bijol con la maglia dell'Udinese in tutte le competizioni.