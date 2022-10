Serie A, Monza-Bologna 1-2: Orsolini regala la vittoria a Thiago Motta

MONZA-BOLOGNA 1-2

Dopo un primo tempo povero di emozioni, la sfida si accende nella ripresa. Monza avanti con Petagna, poi Ferguson e l'esterno offensivo firmano le reti che fanno esultare Thiago Motta

Continua a sorridere il Bologna, che ottiene la terza vittoria consecutiva tra Serie A e Coppa Italia. Dopo aver sconfitto il Lecce, i felsinei hanno la meglio anche sul Monza, che non riesce a dedicare un successo a Pablo Marí. Succede tutto nella ripresa: Petagna porta avanti i brianzoli su rigore al 57', prima della rimonta vincente firmata da Lewis Ferguson (60') e Orsolini (73'). I rossoblù salgono a 13 punti, Monza fermo a quota 10.

LA PARTITA

All'U-Power Stadium festeggia il Bologna, che rimonta e sconfigge 2-1 il Monza, a cui non basta il rigore di Petagna in una serata da dimenticare. Dopo il minuto di silenzio per Luis Fernando Ruggieri, vittima dell'agguato di Assago in cui è stato ferito Pablo Marí, le squadre si studiano a lungo. La prima occasione arriva al 23', col gran tiro di Sensi che termina a lato. L'ex interista impegna Skorupski nel finale di tempo, ma la fase centrale è tutta del Bologna: Zirkzee costringe Di Gregorio a deviare in corner, poi Soumaoro colpisce un palo. L'equilibrio dura fino al 56', quando Aebischer stende Sensi in area e causa un rigore, trasformato da Petagna. La rete subita carica il Bologna, che pareggia subito con Lewis Ferguson: lo scozzese sfrutta il lancio dalla difesa di Posch e batte Di Gregorio per l'1-1. Al 73', invece, un altro inserimento centrale porta al vantaggio rossoblù con Orsolini: l'uno-due ammutolisce l'U-Power Stadium e il Monza subisce il colpo, non riuscendo più a rendersi pericoloso. Vince 2-1 il Bologna, che ottiene la terza vittoria consecutiva tra Serie A e Coppa Italia: i felsinei abbandonano la compagnia del Monza, fermo a quota 10 dopo il terzo ko consecutivo, e salgono a 13 punti.

IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1) - Di Gregorio 6; Donati 5, Marlon 5.5, Carlos Augusto 5.5; Birindelli 5.5, Sensi 6.5 (22' st Bondo 5.5), Rovella 5, D'Alessandro 6 (22' st Ciurria 5.5); F. Ranocchia 5.5 (1' st Caprari 5.5), Pessina 5.5 (34' st Valoti sv); Petagna 6 (34' st Gytkjær sv). All. Palladino. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Antov, Marrone, Carboni, Machín, Barberis, Colpani, Dany Mota, S. Vignato.

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski 6; Posch 6.5, Soumaoro 6.5, Lucumí 6, Cambiaso 6 (45' st Lykogiannis sv); Medel 6 (17' st Moro 6), Nico Dominguez 7; Aebischer 5.5 (17' st Orsolini 6.5), Ferguson 6.5, Barrow 6 (45' st Sansone sv); Zirkzee 6 (30' st Soriano 6). All. Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, De Silvestri, E. Vignato.

Arbitro: Pairetto.

Marcatori: 12' st Petagna (M), 15' st Ferguson (B), 28' st Orsolini (B).

Ammoniti: Aebischer (B), Medel (B), Marlon (M), Sensi (M), Thiago Motta (all. Bologna), Rovella (M). D'Alessandro (M).

LE STATISTICHE

· Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato contro il Monza, entrambe in trasferta e con lo stesso punteggio (2-1, come nel giugno 1993 in Serie B).

· Il Bologna ha vinto due partite di fila in Serie A per la prima volta nel 2022 (vs Lecce e Monza), non ci riusciva dal dicembre 2021. Per i rossoblù primo successo esterno contro una squadra neopromossa in Serie A dal dicembre 2019.

· Andrea Petagna ha realizzato 12 dei 14 rigori calciati in Serie A (86%), il primo dal marzo 2020 nella competizione. Dal primo rigore segnato nel massimo campionato nell’ottobre 2018, solo Romelu Lukaku (100% - 12 su 12) e Dusan Vlahovic (92% - 12 su 13) hanno una percentuale migliore (almeno 10 rigori calciati).

· Andrea Petagna è il sesto calciatore italiano in gol con il Monza in questa Serie A, più di ogni altra squadra. Con questa, Petagna ha segnato almeno una rete in tutte le ultime sette stagioni nel massimo campionato.

· Il Monza ha perso sei punti in casa da situazione di vantaggio, nessuna squadra ne ha persi di più.

· Il Bologna ha subito 6 gol nel primo quarto d’ora del secondo tempo, più di ogni altra squadra in questa Serie A.

· Riccardo Orsolini ha trovato il gol con la prima conclusione effettuato contro il Monza, interrompendo la striscia record negativa in questa Serie A (17 tiri).

· Joshua Zirkzee ha preso parte attivamente a due gol in due presenze da titolare in Serie A, entrambi in trasferta: gol contro il Napoli e assist contro il Monza.