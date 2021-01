Serie A, Milan-Torino 2-0: Leao-Kessie, i rossoneri allungano

MILAN-TORINO 2-0

di

MAX CRISTINA

Il Milan ha battuto 2-0 il Torino nell'anticipo della 17.a giornata di Serie A, allungando in vetta alla classifica. Partita decisa tutta nel primo tempo con i rossoneri in vantaggio al 25' con il destro vincente di Rafael Leao, messo davanti al portiere da Diaz. Lo stesso spagnolo al 36' si è procurato il calcio di rigore che Kessie ha trasformato per il raddoppio. Per i granata solo una traversa di Rodriguez. Nel finale in campo Ibrahimovic. Milan-Torino: il match in foto





























































































Ultime gallery Vedi tutte

--

LE PAGELLE

Leao 6,5 - Prosegue il momento d'oro del portoghese che da prima punta ha timbrato nuovamente il cartellino sfruttando l'assist di Diaz. Nella ripresa cala il ritmo, ma i suoi strappi mettono sempre in difficoltà la retroguardia granata. Ammonito (per simulazione) salterà la trasferta di Cagliari per squalifica.

Diaz 7 - Pioli gli affida la trequarti e lo spagnolo lo ripaga con una prestazione di un'ora frizzante. Galleggia tra le linee con tocchi rapidi, inventa l'assist - con tunnel - per Leao e si guadagna il rigore del raddoppio. Esce solo per infortunio.

Kessie 7 - Glaciale dal dischetto, poi spreca l'occasione di chiudere il match con un tempo di anticipo a conclusione di una ripartenza aperta e chiusa in prima persona. Monumentale in mezzo al campo.

Belotti 5,5 - Lotta su ogni pallone con la consueta grinta, ma per buona parte di gara è costretto a fare il centrocampista più che il centravanti. Ingenuo e fuori posizione nel fallo da rigore su Diaz. Nel finale di partita prova a riaprirla in coppia con Zaza, con conclusioni e prendendo falli dal limite.

Izzo 5 - In costante difficoltà contro gli scatti di Leao. Arriva sempre un tempo di gioco dopo rispetto agli avversari, soffrendo sia le folate di Leao che i tocchi corti di Diaz.

--

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 2-0

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6,5; Calabria 6,5, Kjaer 6,5, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Kessie 7, Tonali 5,5 (9' st Dalot 5,5); Castillejo 6, Diaz 7 (15' st Calhanoglu 6), Hauge 5,5 (40' st Maldini sv); Leao 6,5 (40' st Ibrahimovic sv). A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Frigerio, Colombo. All.: Pioli 6,5.

Torino (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 5 (19' st Zaza 5), Lyanco 5, Bremer 5,5; Singo 6,5, Lukic 5,5, Rincon 6 (31' st Segre 6), Gojak 5 (1' st Linetty 5), Rodriguez 6 (19' st Murru 5,5); Verdi 5,5, Belotti 5,5 (40' st Bonazzoli sv). A disp.: Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Nkoulou, Baselli, Vojvoda, Ansaldi. All.: Giampaolo 5,5.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 25' Leao, 36' rig. Kessie

Ammoniti: Diaz, Romagnoli, Tonali, Dalot, Leao, Calabria (M); Rincon, Lukic, Segre (T)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Milan ha ottenuto finora 40 punti: dopo 17 giornate, nell’era dei tre punti a vittoria, i rossoneri hanno fatto meglio solo nella stagione 2003/04 (42).

Il Milan ha segnato almeno due gol in 16 partite in questo campionato: nella storia della Serie A nessuna squadra ha realizzato 2+ gol in più partite in un girone di andata (16 anche per l'Inter nel 1949/50 e nel 1950/51).

Il Milan ha segnato almeno due gol in 16 partite in questo campionato: in tutta la scorsa Serie A ci era riuscito 17 volte.

Tra i giocatori con almeno cinque gol in questo campionato solo Dusan Vlahovic è più giovane di Rafael Leão.

Rafael Leão ha segnato tre gol e fornito un assist nelle ultime cinque partite di campionato con il Milan, dopo essere rimasto a secco nelle precedenti quattro.

11 rigori per il Milan in stagione, record nei maggiori cinque campionati europei.

Il Milan ha ricevuto 20 calci di rigore dall'inizio della scorsa stagione: nei maggiori cinque campionati europei ne ha calciati di più solamente la Lazio nel periodo (22).

Franck Kessié ha segnato sei gol in questo campionato: in una stagione di Serie A il suo record è di sette reti (2018/19).