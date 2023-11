Emergenza Milan: Hernandez salta l'Udinese per un problema alla caviglia

Il Milan non ha a disposizione Theo Hernandez per la sfida di campionato contro l'Udinese. Il terzino francese, a sorpresa fuori dall'undici titolare della sfida e nemmeno in panchina, non è stato arruolabile da Pioli a seguito di una forte contusione alla caviglia. Emergenza piena in casa Milan che si è presentato alla sfida contro l'Udinese con nove indisponibili dopo il 20° infortunio stagionale, ma con una scelta dettata anche dall'imminente sfida in Champions League contro il Psg.