Serie A: Masina chiama, Djuric risponde. Torino-Monza finisce 1-1

LE PAGELLE

Lazaro 6.5 - Si conferma in grandissima condizione, coprendo la fascia a tutto campo e non lasciando spazio ai rivali. Sublima la sua prestazione con l'assist per il gol di Masina.

Vlasic 5.5 - Non è in forma e si vede. Gira a vuoto per buonissima parte del primo tempo, poi si trova anche protagonista in negativo: è lui a (non) marcare Djuric nell'azione del pari.

Turati 7 - Il Monza gli deve un punto. Prova strepitosa dell'estremo difensore che, come gli era già successo a volte col Frosinone, diventa insuperabile nei minuti finali: tre parate decisive che salvano il risultato.

Kyriakopoulos 6.5 - La vera arma offensiva del Monza è il greco, coi suoi cross a effetto e i suoi assist: pesca Djuric col mirino, confermando di essere in uno stato di grazia. E "firma" l'1-1.