Serie A, le designazioni: Orsato per Lazio-Napoli, a Di Bello Atalanta-Roma

Sarà Daniele Orsato ad arbitrare Lazio-Napoli, uno dei due big match della tredicesima giornata di Serie A. Per l'altra supersfida, quella tra Atalanta e Roma, è stato invece designato Marco Di Bello. Per la Juve, impegnata in trasferta a Parma, ci sarà Calvarese, mentre Fabbri sarà l'arbitro di Inter-Spezia a San Siro. Il Milan, ospite della Samp, sarà invece diretto da Mariani.

Getty Images