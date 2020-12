Serie A: Lasagna risponde a Lykogiannis, finisce 1-1 tra Cagliari e Udinese

CAGLIARI-UDINESE 1-1

Si chiude sull'1-1 la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Udinese. Partono meglio gli ospiti, con Cragno che salva su Pussetto e Lykogiannis che si immola liberando l'area. Ma al 27' i sardi trovano il gol del vantaggio proprio con il greco, che batte Musso su punizione. Nella ripresa Godin chiude provvidenzialmente sul tiro di Bonifazi, poi Cragno para il destro di Deulofeu. Gotti mette dentro Lasagna ed è proprio il nuovo entrato che al 12' trova il gol del pareggio su assist di Pussetto. Dentro nel Cagliari Simeone ma il risultato non cambia.

























































LA PARTITA

Nel Cagliari riecco Godin, che riprende il posto al centro della difesa al fianco di Carboni. Punto di riferimento in attacco è Pavoletti, spalleggiato da Nandez, Joao Pedro e Sottil. Simeone parte ancora dalla panchina. Nell'Udinese Gotti sceglie la coppia Pussetto-Deulofeu in avanti, Walace dal primo minuto in cabina di regia. Fuori Lasagna e Nestorovski. Buona partenza dell'Udinese, che costruisce due ottime occasioni per passare in vantaggio. Cragno subito protagonista con un'uscita provvidenziale su Pussetto lanciato da Samir, poi ancora Pussetto viene 'disinnescato' da un recupero difensivo di Lykogiannis, che allontana il pericolo. Ed è proprio il greco che spezza la supremazia territoriale degli ospiti e porta avanti il Cagliari con una punizione dalla traiettoria perfetta. Palla sotto la traversa e 1-0. Immediata la reazione dell'Udinese, con De Paul che esce dalla zona d'ombra e si fa vedere con un'accelerazione fermata senza fallo e con una conclusione centrale che Cragno blocca senza problemi.

Udinese subito in attacco a testa bassa a inizio ripresa. Godin si sostituisce a Cragno e salva sul tiro di Bonifazi, Pussetto ci prova di testa poi Cragno dice no al destro di Deulofeu. Gotti cambia: fuori Deulofeu e dentro Lasagna. Mossa che più azzeccata non si può perché dopo 3' dal suo ingresso in campo firma il gol del pareggio su assist di Pussetto. Samir salva incredibilmente su Joao Pedro. E lo stesso Joao Pedro non arriva sulla bella palla ricevuta da Lykogiannis. In campo Mandragora e Nestorovski per Pereyra e Pussetto nell'Udinese, dentro Simeone per Sottil nel Cagliari. Forcing finale dei padroni di casa ma l'Udinese non si fa sorprendere.



LE PAGELLE

Lasagna 7 - Entra in campo per Deulofeu e dopo tre minuti mette la firma sull'1-1. Tempismo perfetto.

Lykogiannis 7 - Un gol capolavoro su punizione (secondo centro in campionato) ma prima un recupero decisivo su Pussetto

che salva la porta di Cragno. Gran palla nella ripresa per Joao Pedro che non ci arriva.

De Paul 6,5 - Si accende nel finale di primo tempo dopo 40' di anonimato. Nella ripresa sale in cattedra e prende in mano la squadra.



Joao Pedro 5,5 - Samir gli nega la gioia del gol ma è una delle poche occasioni in cui si fa vedere.



Carboni 5 - Brutto errore in occasione del pareggio dell'Udinese, quando si fa superare ingenuamente dall'avversario in marcatura.



IL TABELLINO

Cagliari-Udinese 1-1

Cagliari (4-2-3-1): Cragno 6,5; Zappa 6, Godin 6,5, Carboni 5, Lykogiannis 7; Marin 6, Rog 6 (43' st Oliva sv); Nandez 6,5, Joao Pedro 5,5 (43' st Pereiro sv), Sottil 5,5 (34' st Simeone sv); Pavoletti 5 (19' st Ceppitelli 6,5). A disposizione: Vicario, Caligara, Pinna, Tramoni, Pisacane, Cerri, Pajac. All.: Di Francesco 6.

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 5,5, Bonifazi 6 (45' st De Maio sv), Samir 6,5; Stryger Larsen 5,5 (45' st Ter Avest sv), De Paul 6,5, Walace 6,5, Pereyra 6 (32' st Mandragora sv), Zeegelaar 6,5; Pussetto 6,5 (32' Nestorovski sv), Deulofeu 6 (9' st Lasagna 7). A dispozione: Scuffet, Carnelos, Arslan, Micin, Palumbo, Rigo, Coulibaly. All.: Gotti 6,5.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 27' Lykogiannis (C), 12 ' st Lasagna (U)

Ammoniti: Pavoletti, Nandez (C), Pereyra (U)



LE STATISTICHE

Il Cagliari ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite di Serie A (1P); tanti pareggi quanti nelle precedenti 17 sfide nel torneo (4V, 9P).

Il Cagliari ha trovato il gol pe la quinta partita casalinga di fila in Serie A; non ci riusciva da dicembre 2019 (otto in quel caso).

L’Udinese è imbattuta da sei partite di campionato (3V, 3N) per la prima volta da gennaio 2018 (sette in quel caso: 5V, 2N).

Il Cagliari ha segnato due gol su punizione diretta in questa Serie A (contro il Crotone e contro l'Udinese); entrambi portano la firma di Lykogiannis.

Charalampos Lykogiannis ha segnato due reti su punizione diretta, più di qualsiasi altro difensore nei Top-5 campionati europei in corso. In generale solo James Ward-Prowse (tre) ne conta di più da questa situazione di gioco nei principali campionati europei 2020-21.

Secondo gol in Serie A per Charalampos Lykogiannis (entrambi su calcio di punizione). Il difensore rossoblù è andato a bersaglio due volte in 11 presenze dopo essere rimasto a secco nelle prime 42 nel torneo.

L'ultimo giocatore del Cagliari capace di segnare almeno due gol su punizione diretta in una singola stagione di Serie A prima di Charalampos Lykogiannis era stato Marco Borriello nel campionato 2016/17.

Lykogiannis è il quinto difensore greco capace di segnare almeno due gol in un singolo campionato di Serie A dopo Manolas, Moras, Torosidis e Papastathopoulos.

Il Cagliari è l'unica squadra contro cui Ignacio Pussetto ha servito più di un assist in Serie A (due). Dei cinque passaggi vincenti all'attivo per l'argentino nel torneo, quello di oggi è il primo in trasferta.

Lasagna ha segnato due gol contro il Cagliari in Serie A, entrambi in trasferta.

Primo gol in questa Serie A per Kevin Lasagna, arrivato con il 20esimo tiro tentato. L'attaccante bianconero non andava a bersaglio nel torneo dallo scorso luglio (vs Sampdoria).

Riccardo Sottil ha affrontato per la prima volta in Serie A l'Udinese, squadra con cui suo padre (Andrea Sottil) ha collezionato più presenze nel massimo campionato: 87 (tra il 1999 e il 2003) accompagnate da sette gol.