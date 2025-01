Serie A: Krstovic-Pierotti, show del Lecce al Tardini

LE STATISTICHE

• Da inizio dicembre, Nikola Krstovic è il giocatore che ha partecipato a più gol in Serie A: otto, cinque reti e tre assist.

• Il Parma ha realizzato 18 gol dopo le prime 12 gare casalinghe di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2012/13 (18 con Roberto Donadoni in panchina).

• Nikola Krstovic (sette nel 2023/24 e nel 2024/25) è uno dei tre giocatori nato negli anni 2000 ad aver realizzato almeno sette gol in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A, insieme a Lorenzo Lucca e a Dusan Vlahovic.

• Il Lecce ha vinto due delle ultime quattro partite di Serie A (2P), tanti successi quanti nelle precedenti nove gare nella massima serie (3N, 4P).

• Da inizio novembre, solo il Monza (nove) ha perso più partite del Parma in Serie A (otto).

• Da inizio dicembre, solo Sebastiano Esposito (sei) ha realizzato più gol di Nikola Krstovic in Serie A (cinque).

• Emanuele Valeri ha realizzato due gol in questa Serie A e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nella massima serie (due anche nel 2022/23, con la maglia della Cremonese).

• Nikola Krstovic ha realizzato sette gol in 23 presenze in questa Serie A, eguagliando quanto fatto nell’intero scorso campionato (sette in 35 match).

• Santiago Pierotti ha contribuito a quattro gol nelle ultime quattro partite di Serie A (tre centri e un assist), tante partecipazioni quante nelle sue prime 29 gare nella massima serie (una rete e tre passaggi vincenti).

• Solo Roma e Inter (sei) hanno realizzato più gol su rigore del Parma (cinque come la Fiorentina) in questa Serie A.

• Il Parma è la seconda avversaria contro cui Nikola Krstovic va a segno sia all’andata che al ritorno in un singolo torneo di Serie A, dopo il Monza nel 2023/24.

• Solo Atalanta e Cagliari (12) hanno colpito più legni del Parma in questa Serie A (11); mentre tra i giocatori solo Ademola Lookman (quattro) ne ha centrati di più di Valentin Mihaila nel torneo in corso (tre).