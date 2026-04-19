Serie A, Juventus-Bologna 2-0: Spalletti a +5 su Como e Roma grazie a David e Thuram

LE STATISTICHE

La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali con il Bologna in Serie A senza subire reti per la prima volta dal 2018/19 con Massimiliano Allegri allenatore.

La Juventus ha vinto tre gare di fila in Serie A con annesso clean sheet per la prima volta da marzo 2025 con Thiago Motta allenatore.

La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide in campionato (1N) e nel periodo quella bianconera è la squadra che ha fatto meglio in Serie A: 16 punti, almeno tre in più di qualsiasi altra squadra (a quota 13 Napoli e Lazio).

La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide in campionato (1N) senza neanche subire gol, un solo clean sheet in meno di quelli messi insieme nelle prime 18 con Luciano Spalletti allenatore.

Prima del gol di Jonathan David dopo 1:29, l’ultimo gol della Juventus contro il Bologna nei primi due minuti di gioco in Serie A risaliva a quello di Bruno Nicole del 20 novembre 1960.

Quello di Jonathan David dopo 1:29 è il gol più veloce per la Juventus in un match casalingo in Serie A da quello di Dusan Vlahovic dopo 1:17 contro la Roma del 27 agosto 2022.

La Juventus non segnava nei primi due minuti di gioco in un match di Serie A dal gol di Filip Kostic dopo 1:25 contro la Cremonese dello scorso 1 novembre.

Quello di Jonathan David dopo 1:29 è il gol più veloce subito dal Bologna in in Serie A da quello di Adrian Bernabé a Parma dopo appena 13 secondi, lo scorso 12 novembre.

Jonathan David ha preso parte a 10 reti in questa Serie A (6G+4A) e considerando dalla sua prima stagione nei top-5 campionati europei (dal 2020/21) solo altri due giocatori nati dal 2000 in avanti hanno raggiunto almeno la doppia cifra di coinvolgimenti in gol in ognuna delle ultime sei stagioni in questi tornei: Erling Haaland e Amine Gouiri.

Pierre Kalulu ha fornito quattro assist in questa Serie A e tra i difensori nati dal 2000 in avanti nessuno ne ha serviti di più nel torneo in corso (quattro appunto come Marco Palestra, Álex Valle, Devyne Rensch e Emil Holm).

Quella in corso diventa la prima stagione nei big-5 campionati europei in cui Weston McKennie raggiunge la doppia cifra di partecipazioni a rete: cinque gol e cinque assist per l'americano nella Serie A in corso.

Sei delle sette reti segnate da Khéphren Thuram in Serie A sono arrivate all’Allianz, incluse tutte quelle realizzate nel torneo in corso. Il francese aveva già segnato una rete di testa nella competizione, contro l'Inter proprio tra le mura amiche lo scorso 13 settembre.

La Juventus ha segnato 10 gol con giocatori subentrati in questa Serie A, solo l'Inter (12) ne conta di più nel torneo in corso.

Nessuna squadra ha centrato più legni della Juventus in questa Serie A: 19 come l’Inter.

La Juventus non chiudeva un match di Serie A senza concedere conclusioni in porta dal 27 dicembre scorso contro il Pisa ma in trasferta. All’Allianz invece non succedeva ai bianconeri dal 19 agosto 2024 contro il Como.

Il Bologna non chiudeva un match di Serie A senza effettuare conclusioni in porta dal 14 settembre scorso contro il Milan al Meazza.

La Juventus è la squadra contro cui il Bologna ha subito più sconfitte in Serie A: 81, almeno cinque più che contro qualsiasi altra avversaria.