Gravina: "Malagò e Abete dirigenti di spessore per futuro"

08 Giu 2026 - 09:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Auguro al mio successore di ricevere maggiore considerazione da parte della politica, non per se stesso ma per il bene del calcio italiano che è un collante sociale ed uno dei fattori produttivi più importanti del nostro Paese. E mi aspetto che prosegua nel solco di quello che abbiamo tracciato investendo nella sostenibilità in tutte le sue forme". Così l'ormai ex presidente della Figc Gabriele Gravina, ospite di "Radio Anch'io Sport", in merito alle elezioni della Figc che vedono in lizza Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. "Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Abete è un grande conoscitore del calcio italiano. In un caso o nell'altro, il calcio italiano può avere un dirigente di grande spessore per il futuro, due esperienze diverse ma di altissimo valore e spessore", ha aggiunto.

Ultimi video

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

01:15
DICH GULLETTA SU MALORE ERIKSEN DICH

L'aritmologo Gulletta e il caso Eriksen: "In Italia protocolli giustamente restrittivi"

02:21
DICH BALDINI E LE REGOLE DICH

Le regole di Baldini: "Niente smartphone e sulla bilancia ogni mattina"

02:17
DICH BALDINI DICH

Baldini: "Non sono uno scappato di casa. La nazionale è del popolo"

01:11
DICH T. LOCATELLI 8/6 DICH

Tomas Locatelli: "Per il Bologna spero in un allenatore straniero"

03:12
DICH ODDO 8/6 DICH

Oddo: "Nazionale? Abbiamo perso la nostra identità difensiva"

03:01
DICH GALANTE DA PARMA DICH

Galante: "Francia e Brasile favorite per il Mondiale, ma occhio all'Argentina"

01:14
Belgio-Tunisia 5-0

Belgio-Tunisia 5-0

01:32
Questa sera Grecia-Italia

Questa sera Grecia-Italia

01:46
Mancini e la Nazionale

Mancini e la Nazionale

01:28
Juve, Chiesa si offre

Juve, Chiesa si offre

01:57
Totti a tutto campo

Totti a tutto campo

02:01
Certi amori non finiscono

Certi amori non finiscono

01:19
Riscattato Alisson Santos

Riscattato Alisson Santos

01:33
Braida, cuore rossonero

Braida, cuore rossonero

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

I più visti di Calcio

DICH BRAIDA PER SITO DICH

Braida: "Ibra deve essere più umile, il Milan è in crisi d'identità. Mi viene quasi da piangere"

DICH DE KETELAERE su Milan DICH

De Ketelaere: "Al Milan forse non ero pronto, ma io guardo sempre a me stesso"

DICH MAROTTA PARMA 5/6 DICH

Marotta: “Palestra è un giocatore che piace a tanti, anche all'Inter. Ma..."

Un'Italia... bendata

Un'Italia... bendata

Nasce la Serie A 2026/27: calendario, derby e big match

Nasce la Serie A 2026/27: calendario, derby e big match

DICH ADL SU ALLEGRI 4/6 DICH

De Laurentiis e il 'segreto' Allegri: “Non posso annunciarlo perché rispettiamo le regole”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:32
Mondiali 2026, la Fifa pagherà ai club 4mila euro al giorno per ogni convocato
12:26
Ecuador, perla di Estupinan: gol da centrocampo contro il Guatemala! VIDEO
10:55
Ascoli, 15mila in piazza nella notte per festeggiare la promozione in B
Yamal
10:50
Spagna, Yamal deluso: "Ero convinto di poter vincere lo scorso Pallone d'Oro, ma sono contento per Dembélé"
09:30
Gravina: "Malagò e Abete dirigenti di spessore per futuro"