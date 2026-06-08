Gravina: "Malagò e Abete dirigenti di spessore per futuro"

"Auguro al mio successore di ricevere maggiore considerazione da parte della politica, non per se stesso ma per il bene del calcio italiano che è un collante sociale ed uno dei fattori produttivi più importanti del nostro Paese. E mi aspetto che prosegua nel solco di quello che abbiamo tracciato investendo nella sostenibilità in tutte le sue forme". Così l'ormai ex presidente della Figc Gabriele Gravina, ospite di "Radio Anch'io Sport", in merito alle elezioni della Figc che vedono in lizza Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. "Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Abete è un grande conoscitore del calcio italiano. In un caso o nell'altro, il calcio italiano può avere un dirigente di grande spessore per il futuro, due esperienze diverse ma di altissimo valore e spessore", ha aggiunto.