Ronaldo raggiunge Messi nell'Olimpo del calcio, mai nessuno come loro nella storia

Cristiano Ronaldo e Leo Messi sempre più nella storia del calcio. Con la qualificazione diretta del Portogallo, l'attaccante ex Juventus eguaglia il suo rivale di sempre assicurandosi la sesta partecipazione ai campionati del Mondo. Nessuno ha mai fatto meglio. Prima di oggi, Ronaldo era fermo a quota 5 Mondiali come Gigi Buffon (1 senza giocare), Antonio Carbajal (Messico), Lothar Matthäus (Germania), Rafa Márquez (Messico), Andrés Guardado (Messico), Guillermo Ochoa (Messico, 2 senza giocare) e Luka Modric (Croazia).