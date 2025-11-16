Arsenal, infortunio per Gabriel

© Getty Images
Il Brasile conferma l'infortunio di Gabriel nel corso dell'amichevole contro il Senegal: il centrale dell'Arsenal è stato costretto a uscire dal campo prima del triplice fischio a causa di un problema accusato all'inguine che verrà valutato nelle prossime ore. L'Arsenal, con il fiato sospeso, teme uno stop di qualche settimana che impedirebbe a Gabriel di essere a disposizione di Arteta per il derby contro il Tottenham in programma il 23 novembre e per la super sfida di Champions contro il Bayern Monaco.