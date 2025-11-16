Logo SportMediaset

Calcio

Fifa: 30mila post offensivi segnalati nel 2025

16 Nov 2025 - 14:15

Oltre 30.000 post offensivi segnalati quest'anno sulle piattaforme dei social media. E' il risultato rivendicato dalla FIFA, in occasione della Giornata Internazionale della Tolleranza. "Voglio dire con chiarezza che il calcio deve essere uno spazio sicuro e inclusivo: in campo, sugli spalti e online", ha dichiarato il presidente Gianni Infantino. L'organo di governo del calcio mondiale ha reso noto con un rapporto che 11 persone sono state segnalate alle autorità competenti nel 2025 e un caso è stato inoltrato all'Interpol. Queste persone si trovavano in Argentina, Brasile, Francia, Polonia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, e che erano stati identificati "a seguito di abusi durante le competizioni FIFA". "Attraverso il servizio di protezione dei social media (SMPS) della FIFA e impiegando tecnologie avanzate e competenze umane, la FIFA sta adottando misure decisive per proteggere giocatori, allenatori, squadre e ufficiali di gara dai gravi danni causati dagli abusi online" si legge in una nota. L'SMPS é nato nel 2022, in collaborazione con il sindacato dei giocatori Fifpro, per monitorare, segnalare e bloccare i contenuti offensivi.

