Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati, chi c’è e chi no nella quarta giornata

CAGLIARI: PAVOLETTI TRA I CONVOCATI

Un attaccante in più per Pisacane in vista dello scontro diretto per la salvezza domani sera in trasferta contro il Lecce. È Pavoletti, recuperato questa settimana dopo aver saltato preparazione e primi allenamenti di inizio stagione per un problema al ginocchio. Il bomber di Livorno entra per la prima volta nella lista dei convocati e inizia di fatto la stagione che potrebbe essere anche quella conclusiva della sua carriera. Lo aspetta un futuro da dirigente, verosimilmente sempre nel club rossoblù. Ma ci sono ancora diversi mesi di calcio giocato. E Pavoletti è pronto a dare il suo contributo da capitano e uomo spogliatoio. Sperando magari di chiudere campionato e percorso da giocatore con qualche rete. Per il momento la chiamata è di incoraggiamento: le possibilità che possa essere chiamato in causa già da domani sono quasi pari a zero. Ma intanto si ricomincia. Nella lista per la prima volta anche il difensore uruguaiano classe 2005 Rodriguez, fermato contro il Parma anche da problemi burocratici. Niente da fare, invece, per Radunovic e Luvumbo. I tempi per il ritorno non dovrebbero essere lunghi, ma per ora sono costretti al forfait. Pisacane non si è sbilanciato sulla formazione, ma uomini e modulo dovrebbero essere quelli dell'ultima gara con il Parma. Davanti probabile conferma di Belotti, aiutato da Esposito e Gaetano. Per il Cagliari comincia domani un tour de force con tre gare in otto giorni: dopo Lecce, c'è martedì la Coppa Italia alla Domus con il Frosinone: i primi 150 tifosi che sceglieranno di donare il sangue in un centro Avis della Sardegna riceveranno un biglietto omaggio per assistere alla gara. Quindi la sfida di sabato 27 settembre con l'Inter in casa.