Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati, chi c’è e chi no nella quarta giornata

Lautaro e Darmian verso il recupero in casa Inter, Leao e Maignan ancora fuori sull’altra sponda del Naviglio
BUONE NOTIZIE INTER
In casa Inter sono in via di risoluzione i fastidi alla schiena per Darmian e Lautaro. Il primo nella giornata di giovedì ha svolto lavoro personalizzato sul campo, mentre il capitano ha lavorato in palestra. Entrambi dovrebbero rientrare in gruppo domani, venerdì 19 settembre, ed essere dunque a disposizione per il Sassuolo.
MILAN, RECUPERA SOLO PAVLOVIC
Pavlovic è tornato in gruppo ed è dunque recuperato. Mike Maignan, invece, a meno di sorprese non verrà rischiato a Udine e tornerà col Napoli. Sempre a parte Rafa Leao, che salterà anche la trasferta in Friuli.
JUVE, CONCEICAO IN GRUPPO
Alla Continassa si rivede Francisco Conceiçao: il portoghese, assente contro l'Inter e in panchina contro il Borussia Dortmund, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni ed è recuperato in vista della trasferta di Verona. Il tecnico Tudor sta studiando le rotazioni di formazione, tanti bianconeri hanno mostrato segnali di stanchezza e sono previsti alcuni cambi: Bremer, Thuram e Yildiz sembrano i candidati a partire dalla panchina. Tra chi scalpita, invece, c'è Zhegrova, il quale ha esordito nel finale della sfida di Champions e ora attende il battesimo anche in Serie A. Per l'attacco, infine, si candida Vlahovic, che contro il Borussia Dortmund ha salvato la Juve con due gol e un assist subentrando a gara in corso.
ATALANTA, TORNA LOOKMAN
Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Psg, l'Atalanta è subita tornata a lavoro al centro sportivo Bortolotti per preparare la sfida contro il Torino di domenica. E la più importante novità e nota positiva della giornata è la presenza di Ademola Lookman insieme ai compagni di squadra. Per la prima volta, dopo lo scontro con il club per il mancato trasferimento all'Inter, l'attaccante nigeriano ha svolta la seduta di allenamento con il resto della squadra. Dopo una serie di colloqui con società ed allenatore, finalmente la svolta. Le sue condizioni sono comunque da valutare ma una sua convocazione e' molto probabile. Juric, poi, deve fare i conti con i problemi fisici di De Keteleare - uscito al termine del primo tempo della sfida col Psg per un risentimento all'adduttore - e di Giorgio Scalvini rimasto in campo appena 10' anche lui per un problema all'adduttore. Da valutare anche Scamacca ed Ederson.;
FIORENTINA, SORRISO KEAN
È già rientrato l'allarme per Moise Kean assente ieri per un lieve attacco influenzale. L'attaccante della Fiorentina oggi si è regolarmente allenato al Viola Park in vista della sfida di domenica alle 18 al Franchi contro il Como. Continua a lavorare in gruppo anche Albert Gudmundsson che aveva saltato la partita di sabato scorso con il Napoli per i postumi di un infortunio alla caviglia subito in nazionale. Al momento quindi Stefano Pioli ha tutti a disposizione.
CREMONESE, VARDY IN DUBBIO
Jamie Vardy è a rischio per la sfida di domenica della sua Cremonese contro il Parma. Come reso noto dal club, infatti, nelle scorse ore il 38enne attaccante inglese ex Leicester "è stato sottoposto ad esami strumentali per un piccolo risentimento muscolare che sarà monitorato. Un ulteriore test fisico è in programma in vista della partita di domenica", conclude la società in una nota. Per quanto riguarda l'allenamento odierno, la squadra è scesa in campo alle 10, con i giocatori che hanno svolto la fase dedicata all'attivazione fisica per poi concentrare l'attenzione sul lavoro di forza, esercitazioni di tecnica dinamica e lavoro situazionale. In conclusione spazio ad una partitella.
BOLOGNA: TORNA HOLM, OUT IN 4
Torna Holm. Non Casale e Pobega, ancora alle prese con il lavoro differenziato, tanto meno Sulemana e Immobile, ancora in infermeria e alle prese con le terapie. E' un Bologna ancora incerottato, quello che sabato affronterà a domicilio il Genoa, con l'obbligo di riscattare il ko di San Siro e prendersi i tre punti per scacciare i timori di un inizio di stagione di rincorsa, dopo due ko con Roma e Milan e la vittoria con il Como. Il Genoa rappresenta l'inizio di un tour de force per il Bologna, che la prossima settimana inizierà l'avventura in Europa League. Anche per questo Italiano potrebbe valutare qualche rotazione. Cercano spazio Miranda e i nuovi acquisti Vitik, Rowe e Bernardeschi.
SASSUOLO, DA VERIFICARE WALUKIEWICZ
In vista della sfida di domenica prossima San Siro contro l'Inter in casa Sassuolo si prospettano poche varianti rispetto all'ultima uscita in cui i neroverdi si sono aggiudicati i primi tre punti del torneo superando la Lazio. Il tecnico Grosso dovrebbe confermare tra i pali Aro Muric mentre nella difesa a quattro sono da verificare le condizioni di Walukiewicz uscito malconcio dall'ultimo match. A centrocampo potrebbe esserci la conferma in cabina di regia di Matic con Kone e Vranckx. In avanti panchina per Fadera, dall'inizio Lauriente.
VERONA; GAGLIARDINI OUT UN MESE
Dopo il pareggio interno contro la Cremonese, per la sfida contro la Juventus nuovamente al Bentegodi il tecnico gialloblù Zanetti dovrà fare a meno di Gagliardini, messo ko da un problema alla spalla. Per lui almeno un mese di stop. Il posto dell'ex Inter a centrocampo sarà preso da Akpa Akpro, pronto a completare il reparto insieme a Serdar e agli esterni Bradaric e Belghali. L'unico dubbio riguarda la difesa, dove Frese, uscito non al meglio dal precedente match, potrebbe essere sostituito da Bella-Kotchap, a completare con Nunez e Nelsson la difesa a tre. In attacco punto fermo il brasiliano Giovane, al suo fianco ancora Orban, reduce da una buona partita contro la Cremonese. Out Mosquera per i postumi dell'appendicectomia, da valutare Harroui e Fall.
GENOA ANCORA SENZA I NUOVI
Settimana corta per il Genoa che dopo il posticipo di lunedì scorso a Como sabato è atteso dall'anticipo a Bologna nella seconda trasferta consecutiva. Patrick Vieira dopo aver concesso il mercoledì di riposo oggi ha ripreso i lavori con focus proprio sulla sfida del Dall'Ara. Non ci saranno squalificati per il tecnico rossoblù che sul fronte degli indisponibili conta i soli Onana e Cornet, ultimi arrivati dal mercato, che sono ancora i box. Per Cornet però ci sono buone notizie e la prossima settimana dovrebbe rientrare in gruppo. Per la sfida ai Felsinei il tecnico è intenzionato a confermare l'undici iniziale visto in riva al lago con una possibile variazione in attacco. Colombo dopo tre gare consecutive da titolare infatti potrebbe finire in panchina con Ekhator candidato numero uno a sostituirlo.
CAGLIARI: PAVOLETTI TRA I CONVOCATI
Un attaccante in più per Pisacane in vista dello scontro diretto per la salvezza domani sera in trasferta contro il Lecce. È Pavoletti, recuperato questa settimana dopo aver saltato preparazione e primi allenamenti di inizio stagione per un problema al ginocchio. Il bomber di Livorno entra per la prima volta nella lista dei convocati e inizia di fatto la stagione che potrebbe essere anche quella conclusiva della sua carriera. Lo aspetta un futuro da dirigente, verosimilmente sempre nel club rossoblù. Ma ci sono ancora diversi mesi di calcio giocato. E Pavoletti è pronto a dare il suo contributo da capitano e uomo spogliatoio. Sperando magari di chiudere campionato e percorso da giocatore con qualche rete. Per il momento la chiamata è di incoraggiamento: le possibilità che possa essere chiamato in causa già da domani sono quasi pari a zero. Ma intanto si ricomincia. Nella lista per la prima volta anche il difensore uruguaiano classe 2005 Rodriguez, fermato contro il Parma anche da problemi burocratici. Niente da fare, invece, per Radunovic e Luvumbo. I tempi per il ritorno non dovrebbero essere lunghi, ma per ora sono costretti al forfait. Pisacane non si è sbilanciato sulla formazione, ma uomini e modulo dovrebbero essere quelli dell'ultima gara con il Parma. Davanti probabile conferma di Belotti, aiutato da Esposito e Gaetano. Per il Cagliari comincia domani un tour de force con tre gare in otto giorni: dopo Lecce, c'è martedì la Coppa Italia alla Domus con il Frosinone: i primi 150 tifosi che sceglieranno di donare il sangue in un centro Avis della Sardegna riceveranno un biglietto omaggio per assistere alla gara. Quindi la sfida di sabato 27 settembre con l'Inter in casa.
UN SOLO SQUALIFICATO (OLTRE AD ALLEGRI)
Jacobo Ramon (Como)
Commenti (0)