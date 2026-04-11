Serie A: il Torino piega il Verona 2-1, il Cagliari batte 1-0 la Cremonese
Simeone e Casadei stendono l’Hellas, Esposito fa gioire Pisacane nello scontro diretto coi grigiorossi
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Nella trentaduesima giornata di Serie A arriva un’altra vittoria per il Torino di D’Aversa, che in casa piega 2-1 il Verona. Pronti via e i granata stappano subito la partita, al 6’ con il destro dell'ex Simeone. A pochi minuti dall’intervallo (38’) l’Hellas pareggia i conti con Bowie, poi nella ripresa (50’) è Casadei sul cross di Obrador a far gioire i padroni di casa (annullato successivamente anche il tris Che Adams). Gli uomini di D’Aversa salgono a 39 punti in classifica, la squadra di Sammarco resta in ultima posizione a 18 punti insieme al Pisa. Resta invece sul filo la Cremonese, che va ko per 1-0 in casa del Cagliari. Dopo un primo tempo povero di occasioni ed emozioni ci pensa Sebastiano Esposito a portare avanti i rossoblù, al 63’ su assist di Ze Pedro. I sardi ora sono più tranquilli a quota 33 punti, grigiorossi fermi a 27.
IL TABELLINO DI TORINO-VERONA
Torino-Verona 2-1
Torino (3-5-2): Paleari 6; Coco 5.5 (dal 22’ st Marianucci 6), Ismajli 6, Ebosse 6 (dal 39’ st Maripan sv); Pedersen 6.5, Casadei 7, Gineitis 7 (dal 30’ st Prati sv), Vlasic 6.5, Obrador 6.5 (dal 39’ st Biraghi sv); Simeone 7, Adams 6.5 (dal 30’ st Kulenovic sv). All. D’Aversa. A disp. Israel, Siviero, Lazaro, Tameze, Ilic, Anjorin, Ilkhan, Njie.
Verona (3-5-2): Montipò 6; Nelsson 6, Edmundsson 5.5 (dal 15’ st Valentini 6), Frese 6 (dal 36’ st Mosquera sv); Oyegoke 6, Akpa Akpro 5.5, Gagliardini 5.5, Bernede 6 (dal 23’ st Bradaric 6), Belghali 6 (dal 37’ st Sarr sv); Bowie 7, Harroui 6 (dal 15’ st Orban 6). All. Sammarco. A disp. Perilli, Toniolo, Slotsager, Isaac, Lirola, Ajayi, Cham, Al-Musrati, Niasse.
Arbitro: Bonacina.
Marcatori: 6’ Simeone (T), 38’ Bowie (V), 50’ Casadei (T).
Ammoniti: Ismajli (T); Edmundsson (V), Frese (V), Oyegoke (V), Valentini (V)
LE STATISTICHE OPTA DI TORINO-VERONA
Il Torino ha vinto quattro delle sei partite di Serie A affrontate sotto la gestione di Roberto D’Aversa (2P), tanti successi quanti quelli ottenuti negli ultimi 18 incontri sotto la gestione di Marco Baroni nel massimo torneo (4N, 10P).
Giovanni Simeone ha raggiunto quota 50 gol realizzati casa in carriera in Serie A - è l'ottavo giocatore a tagliare questo traguardo dal suo esordio nella competizione (stagione 2016/17), dopo Ciro Immobile, Lautaro Martinez, Andrea Belotti, Paulo Dybala, Edin Dzeko, Dries Mertens e il suo attuale compagno di squadra Duvan Zapata.
Giovanni Simeone ha segnato almeno cinque gol casalinghi con cinque squadre diverse in Serie A (Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona e ora Torino). Nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17 in avanti), tra i calciatori dei cinque principali campionati europei solamente Romelu Lukaku (sei) ha toccato tale traguardo con più club.
Tra i giocatori italiani che hanno segnato almeno cinque gol nel campionato di Serie A in corso, solamente Francesco Pio Esposito (sei, classe 2005) è più giovane di Cesare Casadei (cinque, classe 2003).
Tra i centrocampisti italiani solamente Rolando Mandragora (sei) ha segnato più gol di Cesare Casadei nel campionato di Serie A in corso (cinque, come Nicolò Zaniolo).
Il Torino è una delle tre squadre, assieme a Inter (Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito) e Como (Tasos Douvikas e Martin Baturina) a contare due giocatori con almeno cinque gol segnati in Serie A nel 2026 (cinque reti a testa per Giovanni Simeone e Cesare Casadei).
Il Torino ha ottenuto tre successi interni di fila in Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2023, contro Sassuolo, Atalanta ed Empoli in quel caso.
Il Torino ha ottenuto due vittorie consecutive per la terza volta in questo campionato di Serie A, la prima dallo scorso dicembre (doppio successo per 1-0 vs Cremonese e Sassuolo).
Solamente il Wolverhampton (21) ha perso più partite dell’Hellas Verona in questa stagione nei cinque principali campionati europei (20, come il Metz). Solo due volte gli scaligeri hanno perso più incontri in un singolo massimo torneo (21 sia nel 2022/23 che nel 2024/25).
L’Hellas Verona (10) ha incassato almeno 10 sconfitte esterne in una sola edizione di Serie A per la quarta annata di fila (11 nel 2022/23, 2023/24 e 2024/25).
L'Hellas Verona è fermo a 18 punti conquistati dopo 32 partite stagionali, totale più basso per gli scaligeri a questo punto di un singolo massimo torneo anche considerando i tre punti a vittoria da sempre.
Giovanni Simeone ha segnato in tre partite casalinghe di fila per la terza volta in carriera in Serie A, in particolare la prima dall'ottobre 2021, quando ci riuscì proprio con la maglia dell'Hellas Verona.
Cesare Casadei è il primo centrocampista Italiano a realizzare almeno cinque gol in un singolo campionato di Serie A con la maglia del Torino da Marco Benassi (cinque) e Daniele Baselli (sei) nel 2016/17.
Il gol di Kieron Bowie ha interrotto una striscia di 341 minuti consecutivi senza reti per l'Hellas Verona in Serie A - l'ultima marcatura prima di questa per gli scaligeri era stata realizzata dallo stesso Bowie contro il Bologna l'8 marzo scorso.
Secondo assist in carriera in Serie A per Lorenzo Montipò: dal ritorno del torneo a 20 squadre (stagione 2004/05) l'estremo difensore dell'Hellas Verona è il terzo portiere italiano a contare più di un passaggio vincente nella competizione, dopo Ferdinando Coppola e Antonio Mirante.
IL TABELLINO DI CAGLIARI-CREMONESE
Cagliari-Cremonese 1-0
Cagliari (4-2-3-1): Caprile 6.5; Palestra 6.5, Mina 6.5, Rodriguez 6 (dal 43’ st Dossena sv), Obert 6.5; Mazzitelli 6 (dal 31’ pt Adopo 6), Gaetano 6; Esposito 7 (dal 43’ st Belotti sv), Deiola 5.5, Folorunsho 5.5 (dal 16’ st Ze Pedro 7); Borrelli 6 (dal 16’ st Mendy 6). All. Pisacane. A disp. Ciocci, Sherri, Zappa, Albarracin, Liteta, Raterink, Trepy, Sulemana, Kilicsoy.
Cremonese (4-4-2): Audero 6; Terracciano 5.5 (dal 28’ st Barbieri 6), Baschirotto 5.5, Luperto 6, Pezzella 6; Floriani Mussolini 5.5 (dal 23’ st Sanabria 5.5), Bondo 6 (dal 33’ st Djuric sv), Grassi 6, Vandeputte 5.5 (dal 23’ st Payero 6); Bonazzoli 5.5, Okereke 6 (dal 33’ st Zerbin sv). All. Giampaolo. A disp. Nava, Silvestri, Bianchetti, Ceccherini, Tessadri, Folino, Faye.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 63’ Esposito (Ca).
Ammoniti: Adopo (Ca); Terracciano (Cr)
LE STATISTICHE OPTA DI CAGLIARI-CREMONESE
Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive il Cagliari è tornato al successo in Serie A; i sardi tuttavia non riescono a segnare più di un gol da nove gare di campionato.
Tra i calciatori italiani solo Federico Dimarco (20) ha preso parte a più reti di Sebastiano Esposito (11, come Domenico Berardi e Andrea Pinamonti) nella Serie A in corso.
Sebastiano Esposito ha preso parte a quattro reti nelle ultime cinque partite di campionato (tre gol, un assist), tante quante nelle precedenti 13 gare disputate nella competizione.
Sebastiano Esposito ha realizzato quattro gol in casa in questo campionato, il doppio di quanto fatto nelle sue due precedenti stagioni in Serie A (un gol nel 2019/20 e uno nel 2024/25).
Sebastiano Esposito (11, classe 2002), è uno dei soli due calciatori nati negli anni 2000, con più di 10 partecipazioni attive con la maglia del Cagliari in un singolo torneo di Serie A, il classe 2001 Roberto Piccoli (11 nel 2024/25) l’altro giocatore a riuscirci.
Il Cagliari ha segnato il suo gol numero 1700 in Serie A (gare a tavolino incluse).
La Cremonese ha perso 11 partite nel 2026 in Serie A, nel periodo solo l’Hellas Verona (12) ha fatto peggio.
La Cremonese ha mancato l’appuntamento con il gol negli ultimi 13 primi tempi in Serie A, da quando aveva realizzato due reti prima dell’intervallo contro il Cagliari a gennaio.