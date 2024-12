Serie A: il Napoli può chiudere l'anno in vetta. Juve e Milan cercano continuità

Dopo i quattro anticipi del sabato (vittoria per l'Inter e pareggio per l'Atalanta), l'ultima domenica del 2024 riserva tre sfide di cartello con in campo le altre big della Serie A. Alle 15 il Napoli ospita il Venezia e, in caso di vittoria, Conte chiuderà l'anno in vetta alla classifica a braccetto con l'Atalanta e a +1 sull'Inter che però deve recuperare il match con la Fiorentina. Il tecnico salentino non si fida dei lagunari, che hanno spaventato l'Inter a San Siro e bloccato la Juventus all'Allianz Stadium. Ma l'occasione è davvero ghiotta e Di Lorenzo e compagni vogliono definitivamente mandare in archivio i primi sei mesi davvero inguardabili.