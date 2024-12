Serie A: Brescianini riacciuffa la Lazio, l'Atalanta torna in vetta

LE STATISTICHE

Solo contro Juventus e Milan (45 contro entrambe), l’Atalanta ha pareggiato più match che contro la Lazio nella sua storia in Serie A (43 su 113 sfide – 38%).

L’Atalanta ha conquistato 41 punti nei primi 18 turni di questa Serie A: almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra stagione disputata dalla dea in massima serie a questo punto del torneo.

Fisayo Dele-Bashiru (quattro gol) è il sesto giocatore della Lazio ad aver segnato più di tre reti tra tutte le competizioni nel 2024/25: record tra le squadre di Serie A. Considerando i club dei maggiori cinque campionati europei, hanno fatto meglio solo Arsenal e Manchester United (sette marcatori con almeno quattro reti per entrambe).

Con la rete di Marco Brescianini sono salite a otto le reti dei giocatori subentrati dell'Atalanta in questa Serie A, meno solo della Lazio (10).

L’Atalanta ha trovato la via del gol per 15 partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2021 (serie di 16 match in quel caso).

L’Atalanta ha realizzato 142 reti contro la Lazio in 113 sfide di Serie A (1.3 di media a partita): solo contro la Roma i nerazzurri hanno fatto meglio nel massimo campionato (147 gol in 125 incontri – 1.2).

Solo Charles De Ketelaere (19) ha preso parte a più reti di Ademola Lookman (18, al pari di Mateo Retegui) tra tutte le competizioni 2024/25 tra i giocatori di Serie A: 12 gol e sei assist per il nigeriano in questa stagione.

Nicolò Rovella (classe 2001) è l'unico centrocampista nato negli anni 2000 ad aver servito almeno un assist in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A.

Fisayo Dele-Bashiru ha segnato la sua seconda rete in Serie A: entrambe sono arrivate in match casalinghi.