Serie A, il campionato può chiudersi a porte chiuse e a campo neutro

SERIE A

Se le posizioni dei club sul riprendere o meno il campionato stanno via via cristallizzandosi, i vertici del calcio italiano continuano a studiare il modo per concludere la Serie A per non dover fronteggiare danni economici maggiori, assegnare lo scudetto ed evitare di dover avere 22 squadre il prossimo anno dovendo bloccare le retrocessioni.

Tutte le variabili sono al vaglio, compresa quella che prevede serrande abbassate in anticipo, ma l'obiettivo è chiudere la stagione e, per fare questo, il Corriere dello Sport ipotizza le porte chiuse (in realtà ben più di una ipotesi: difficile che il Governo, anche se l'emergenza coronavirus sembra vicina ad una svolta positiva, consenta eventi sportivi a porte aperte prima della nuova stagione) e la soluzione del campo neutro.

In questo senso le squadre delle regioni in cui il contagio non sarà ancora controllato potrebbe essere trasferite in zone di Italia più sicure dove giocare le rispettive partite. A causa delle porte chiuse i tifosi non sarebbero intaccati dalla decisione mentre giocatori e staff sarebbero più protetti dall'eventuale contagio.

Pensando ad una possibile ripresa del campionato a fine maggio, la Serie A 2019/20 potrebbe chiudersi in due mesi quindi entro metà luglio. Rimarrebbe il capitolo delle coppe europee, di cui si occuperà l'Uefa nel vertice previsto le prossime ore contro le 55 federazioni europee.