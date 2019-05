Serie A: il campionato piace sempre di più, Juve in crescita tra i tifosi

29/05/2019

In Serie A aumenta l'interesse, i tifosi si polarizzano attorno alle big e i protagonisti più popolari sono ancora quelli del Mondiale 2006 (con una eccezione): sono questi i risultati dello studio "La Serie A nel XXi Secolo: evoluzione dell'interesse, del tifo e dei ritorni per gli sponsor" realizzata da StageUp e Ipsos. Il campionato 2018/19 appena terminato è stato seguito da 30,3 milioni di 14-64enni, in crescita dell'1% rispetto allo scorso anno e molto vicino al massimo del 2013/14. Come immaginabile, è cambata la fruizione rispetto a qualche anno fa: se nel 2002 le partite viste via pc o smartphone ra del 7%, oggi raggiunge il 36%.