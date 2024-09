Serie A, gli arbitri della quarta giornata: Di Bello e Di Marco per Juventus e Milan, Pairetto per Monza-Inter

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni delle squadre arbitrali per la quarta giornata di Serie A che si disputa tra sabato 14 e lunedì 16 settembre. Juventus e Milan, in campo il sabato in vista degli impegni in Champions League, verranno dirette rispettivamente da Di Bello e Di Marco contro Empoli e Venezia. Impegno domenicale per l'Inter nel derby lombardo contro il Monza che sarà arbitrato da Pairetto. Chiude Zufferli nel posticipo tra Lazio e Hellas Verona.